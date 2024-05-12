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20:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гончаренко — после ничьей «Урала» с «Факелом»: «Казарцев украл у нас пенальти»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко раскритиковал судейство арбитра Василия Казарцева после ничьей с «Факелом» (0:0) в 28-м туре РПЛ.

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Гончаренко — после ничьей «Урала» с «Факелом»: «Казарцев украл у нас пенальти» | Источник: Спорт-Экспресс

«Хотелось бы что-то футбольное прокомментировать. Понятно, что ответственность давила на обе команды. Много было длинных передач, подборов, мало было чего-то конструктивного. Хотя у Каштанова и Ишкова были моменты. Наверное, были мы ближе к победе.

Нельзя не отметить классическое решение Василия Казарцева, когда он нас явно лишил пенальти. Самое интересное, что наказания никакого не последует, потому что он развернул атаку, сказал, что мы фолили. Даже ВАР тут не имеет права вмешиваться. Я считаю, что это решение ниже плинтуса. По факту он украл у нас пенальти», — сказал Гончаренко в видео, которое опубликовала пресс-служба екатеринбуржцев.

«Факел» (29 очков) поднялся на 11-е место в РПЛ. «Урал» (29) идет 13-м в турнирной таблице, уступая воронежцам и «Пари НН» (29) по дополнительным показателям. Также 29 очков в активе «Оренбурга», который опустился на 14-ю строчку.

В следующем туре «Факел» 18 мая на выезде сыграет с «Локомотивом». «Урал» на следующий день дома примет «Оренбург».

Факел
0:0
Первый тайм: 0:0
Урал
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