Гончаренко — после ничьей «Урала» с «Факелом»: «Казарцев украл у нас пенальти»

«Хотелось бы что-то футбольное прокомментировать. Понятно, что ответственность давила на обе команды. Много было длинных передач, подборов, мало было чего-то конструктивного. Хотя у Каштанова и Ишкова были моменты. Наверное, были мы ближе к победе.



Нельзя не отметить классическое решение Василия Казарцева, когда он нас явно лишил пенальти. Самое интересное, что наказания никакого не последует, потому что он развернул атаку, сказал, что мы фолили. Даже ВАР тут не имеет права вмешиваться. Я считаю, что это решение ниже плинтуса. По факту он украл у нас пенальти», — сказал Гончаренко в видео, которое опубликовала пресс-служба екатеринбуржцев.