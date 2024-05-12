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21:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» забил прямому конкуренту шесть! Но уже слишком поздно, чтобы спастись?

И стоило «Пари НН» увольнять Юрана?

Сочи
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Сочи — Пари НН — 6:1, обзор матча 28-го тура РПЛ, видео, Кравцов, Гуарирапа, Сутормин, Марсело, 12 мая 2024 года | Источник: Чемпионат.com

Заключительный матч 28-го тура РПЛ состоялся на юге России. И он подарил болельщикам сразу семь голов.

«Сочи» оказался в очень тяжёлом положении. Во-первых, у команды остались только математические шансы на сохранение места в РПЛ. Во-вторых, у «Сочи» больше нет права на ошибку — нужно побеждать в каждом из трёх оставшихся матчей. С приходом Роберта Морено черноморская команда заиграла в более интересный футбол, но одержала всего одну победу — над «Спартаком». Правда, и проиграла только дважды.

«Пари НН» проводил второй матч под руководством Саши Илича. Серба позвали в Россию на смену Сергею Юрану, которого отправили в отставку после шести поражений подряд. Первый матч Илича в РПЛ — нулевая ничья со «Спартаком». Все обратили внимание на то, что «Пари НН» владел мячом всего 20% игрового времени. На матч с «Сочи» гости вышли без дисквалифицированного капитана Кирилла Гоцука.

Морено перед матчем признался: он следит за результатами конкурентов, но не смотрит в таблицу. Но, конечно, испанец был в курсе, что его команду устроит только победа. Быстрый гол в таких матчах — то, что надо. Гости заблокировали первый удар в ходе атаки «Сочи», а далее последовал волшебный выстрел Кирилла Кравцова с левой ноги — Артур Нигматуллин даже не прыгнул. К слову, автор гола играл в составе нижегородского клуба в 2022 году.

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В середине первого тайма показалось, что футболисты «Сочи» успокоились. Это выглядело странно, учитывая минимальное преимущество. И в этот момент себя проявили легионеры хозяев. Классный заброс Яхьи Аттийят-аллаха, удар Сауля Гуарирапы в касание — гости снова достают мяч из сетки. В этом эпизоде провалился Кирилл Глущенков. Защитник «Пари НН» задержался и не обеспечил офсайд, а потом не поспел за соперником. Отметим и продуктивность Гуарирапы — это уже его пятый гол в восьми матчах за «Сочи».

Первый тайм — тяжелейшее испытание для команды Илича. «Пари НН» владел мячом 33% игрового времени и не нанёс ни одного удара в створ. Запомнилось разве то, что Никита Ермаков неплохо бахнул после стандарта, но Кравцов вовремя выставил ногу и спас команду от неприятностей. В остальном «Пари НН» выглядел достаточно скучно.

Перед стартом второго тайма тренеры произвели ряд замен. Но если Морено выпустил двух свежих футболистов, то Илич — сразу четырёх. Правда, все эти перестановки не изменили игру «Пари НН» в лучшую сторону. Более того, в середине второго тайма «Сочи» реализовал стандарт. Аттийят-аллах подал от углового флажка, а Марсело Алвес подрезал мяч в дальний угол — 3:0.

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Илич сразу после этого выпустил на поле Зе Турбо. Но тот, вместо того чтобы создать что-то у чужих ворот, накосячил у своих. Нападающий срубил Марсело в своей штрафной, и Евгений Кукуляк назначил пенальти. Правда, сделал он это после того, как сбегал к монитору. Вышедший на замену Алексей Сутормин не промахнулся с «точки» — это его первый гол в сезоне.

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«Пари НН» стало скучно и при счёте 0:4. «Привоз» Никиты Ермакова — Сутормин оформляет дубль. Полузащитник гостей небрежно отдал пас назад и вывел Алексея один на один с вратарём. Сутормин, в свою очередь, легко обыграл Нигматуллина и спокойно закатил мяч в сетку. Наверное, дай арбитр финальный свисток на 70-й минуте, гости были бы и рады.

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Думаете, это всё? Кошмар «Пари НН» не завершился и после пятого пропущенного мяча. Автором шестого гола стал Никита Бурмистров — мяч после его удара влетел в ворота рикошетом от Дмитрия Тихого. В концовке матча «Пари НН» просто рассыпался.

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Гости ответили только одним голом — Зе Турбо частично отмазался за «привезённый» пенальти. На «Пари НН» больно смотреть. Команда набрала всего одно очко в последних восьми турах, а теперь потерпела самое крупное поражение в РПЛ. «Сочи» одержал очень убедительную победу и сохранил шансы на спасение. Но для этого нужно обыгрывать «Краснодар» (дома) и «Рубин» (в гостях) и ждать ошибок конкурентов. «Пари НН» провёл очередной невзрачный матч, и пока смена тренера не принесла никакого результата. Команду ещё ждут домашняя игра с ЦСКА и выездная — с «Крыльями».

Кирилл Закатченко

Сочи
6:1
Первый тайм: 2:0
Пари Нижний Новгород
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