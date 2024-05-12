Морено хочет остаться в РПЛ в случае ухода из «Сочи» | Источник: Спорт-Экспресс

По данным источника, 46-летний испанец заинтересован в том, чтобы продолжить работу в чемпионате России.

Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. Команда под его руководством провела 11 матчей во всех турнирах, одержала 2 победы, 6 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.