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22:46 (мск), источник: Газета.Ру

Гендиректор «Пари НН» о разгроме от «Сочи»: ударились об дно

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов прокомментировал в своем Telegram-канале разгромное поражение от «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что клуб ударился об дно.

Сочи
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Гендиректор «Пари НН» о разгроме от «Сочи»: ударились об дно | Источник: Газета.Ру

«Одного везения категорически мало. Ударились об дно, показав позорный счет на табло. Команда продолжит бороться. Следующие два тура для нас решающие», — написал Мелик-Гусейнов.

Встреча завершилась со счетом 1:6.

В составе победителей точными ударами отметились Кирилл Кравцов, Сауль Гуарирапа, Марсело Алвес, Никита Бурмистров и Алексей Сутормин, который оформил дубль. За «Пари НН» отличился Зе Турбо.

В турнирной таблице чемпионата России «Сочи» занимает 16-е место, набрав 23 очка. «Пари НН» располагается на 12 месте, имея в активе 29 баллов.

«Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

Сочи
6:1
Первый тайм: 2:0
Пари Нижний Новгород
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