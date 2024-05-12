Гендиректор «Пари НН» о разгроме от «Сочи»: ударились об дно | Источник: Газета.Ру

«Одного везения категорически мало. Ударились об дно, показав позорный счет на табло. Команда продолжит бороться. Следующие два тура для нас решающие», — написал Мелик-Гусейнов.

Встреча завершилась со счетом 1:6.

В составе победителей точными ударами отметились Кирилл Кравцов, Сауль Гуарирапа, Марсело Алвес, Никита Бурмистров и Алексей Сутормин, который оформил дубль. За «Пари НН» отличился Зе Турбо.

В турнирной таблице чемпионата России «Сочи» занимает 16-е место, набрав 23 очка. «Пари НН» располагается на 12 месте, имея в активе 29 баллов.