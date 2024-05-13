«Это достаточно необычно». Тренер «Сочи» Морено — о 6:1 в матче с «Пари НН»

«Я всегда верю в свою команду, в то, что мы можем побеждать в каждом матче. Конечно, не всегда удаётся побеждать с таким счетом, это достаточно необычно. Тем не менее команда этого заслуживает, она показывает это своей игрой. В целом мои ребята справились. По ходу игры пришлось вносить корректировки, несмотря на то что мы выигрывали. В целом я считаю, что мы заслужили победу.



Я — футбольный тренер, в футболе давление — это вполне нормально. Наши игроки всё понимают, мы должны выиграть оставшиеся матчи. Мы должны быть рады, потому что занимаемся любимой работой», — приводит слова Морено «Матч ТВ».