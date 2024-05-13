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00:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это достаточно необычно». Тренер «Сочи» Морено — о 6:1 в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал победу в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» со счётом 6:1.

Сочи
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
«Это достаточно необычно». Тренер «Сочи» Морено — о 6:1 в матче с «Пари НН» | Источник: Чемпионат.com

«Я всегда верю в свою команду, в то, что мы можем побеждать в каждом матче. Конечно, не всегда удаётся побеждать с таким счетом, это достаточно необычно. Тем не менее команда этого заслуживает, она показывает это своей игрой. В целом мои ребята справились. По ходу игры пришлось вносить корректировки, несмотря на то что мы выигрывали. В целом я считаю, что мы заслужили победу.

Я — футбольный тренер, в футболе давление — это вполне нормально. Наши игроки всё понимают, мы должны выиграть оставшиеся матчи. Мы должны быть рады, потому что занимаемся любимой работой», — приводит слова Морено «Матч ТВ».

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 23 очка за 28 матчей. «Пари НН» (29) располагается на 11-й строчке.

Сочи
6:1
Первый тайм: 2:0
Пари Нижний Новгород
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