Личка: Если будет принято решение о переходе Тюкавина в Европу, пожелаем ему удачи

— Вы расстроитесь, если европейский клуб заберёт Тюкавина этим летом?

— Это футбольная жизнь. Тюкавин — молодой парень, как Арсен Захарян, как Саба Сазонов. Если придёт с предложением команда, например, из Испании, которая даст Константину шанс показать себя в Европе, то решать будет руководство клуба совместно с игроком. Если будет решение о переходе, можно будет только пожелать удачи. Там он будет представлять российский футбол. Но я рад, что сейчас Костя у нас, — приводит слова Лички «РБ Спорт».