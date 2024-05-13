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14:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Личка: Если будет принято решение о переходе Тюкавина в Европу, пожелаем ему удачи

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном переходе нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в европейский клуб.

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Личка: если будет принято решение о переходе Тюкавина в Европу, пожелаем ему удачи | Источник: Чемпионат.com

— Вы расстроитесь, если европейский клуб заберёт Тюкавина этим летом?
 — Это футбольная жизнь. Тюкавин — молодой парень, как Арсен Захарян, как Саба Сазонов. Если придёт с предложением команда, например, из Испании, которая даст Константину шанс показать себя в Европе, то решать будет руководство клуба совместно с игроком. Если будет решение о переходе, можно будет только пожелать удачи. Там он будет представлять российский футбол. Но я рад, что сейчас Костя у нас, — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 36 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 17 голов и 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до 30 июня 2028 года.

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