Тихонов: Абаскаль — нормальный тренер, «Спартак» при нём неплохо играл

«Гильермо довольно эмоциональный. Кому-то он нравится, а кому-то нет. Нельзя всё валить на одного Абаскаля, он нормальный тренер. И команда при нём неплохо играла. Но нужно также держать раздевалку и атмосферу внутри коллектива. При этом и ответственность с футболистов снимать не стоит, на поле всё-таки выходит они, а не тренер.



Вопрос по увольнению Абаскаля назрел справедливо? Думаю, да. Решение ведь принимает руководство клуба. Нет результата? До свидания», — приводит слова Тихонова Metaratings.