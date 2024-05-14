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00:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Тихонов назвал идеального кандидата на пост главного тренера «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов, ныне возглавляющий красноярский «Енисей», поделился мнением об идеальном кандидате на пост главного тренера красно-белых.

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Андрей Тихонов назвал идеального кандидата на пост главного тренера «Спартака» | Источник: Чемпионат.com

«Идеальный кандидат на пост наставника “Спартака”? Валерий Карпин. То, какую он игру ставит в “Ростове” — техничный, комбинационный и быстрый футбол, полностью соответствует “Спартаку”. Для меня Карпин — лучший вариант на российском рынке. Думаю, если поставить его главным тренером и добавить в “Спартак” ещё футболистов, может многое получиться», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Напомним, Карпин совмещает посты главного тренера в «Ростове» и сборной России. После 28 сыгранных туров в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ростовчане находятся на девятом месте в турнирной таблице. В активе команды 40 очков.

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