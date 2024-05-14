«Я бы не переоценивал Тюкавина. Кокорин — талант от Бога, а чего он добился?» Разговор с Елагиным о «Динамо»

«Динамо» — русский «Байер»? Это по меньшей мере смешно

— Не считаете, что после сумасшедших побед над «Балтикой» и «Сочи» будет просто несправедливо, если «Динамо» не станет чемпионом? — первый вопрос Елагину.

— Сейчас очень рано говорить о чемпионстве бело-голубых. Я безумно рад победе над «Балтикой». Даже написал СМС Диме Скопинцеву, поздравил его с таким успехом, с тем, что у команды есть характер. Забить два мяча после 90-й минуты дорогого стоит. Перевернули игру, это прекрасно! Но делать глобальные выводы преждевременно. Подопечным Марцела Лички еще предстоят две тяжелейшие игры — с «Крыльями» дома и с «Краснодаром» на выезде. Пока можно констатировать лишь локальный успех.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241376&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Но вы согласны, что по эмоциям, которые бело-голубые дарят футбольной общественности, они заслуживают золота больше, чем «Зенит» и «Краснодар»?

— Да я бы так не сказал. У «Краснодара» свои проблемы, которые решает такой фанатичный руководитель, как Сергей Галицкий. О таком топ-менеджере можно только мечтать. Человек из воздуха сделал команду, которая сейчас уже борется за чемпионский титул. Восторг! А когда ты меняешь тренера по ходу чемпионата, это порой довольно непредсказуемая история. Не все проходит гладко. Но я все равно полагаю, что все три претендента на золото имеют примерно равные шансы.

— Разве?

— Понятно, что на бумаге теперь все зависит от «Динамо». Все в руках и ногах москвичей. Характер они в нескольких матчах действительно проявили. Но что будет дальше, на финишной прямой?

— А ведь «Динамо» уже стали называть русским «Байером».

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— Ну нет, о чем вы говорите? Это по меньшей мере смешно. Конечно, матч с «Балтикой» получился великолепным, с потрясающей драматургией. Но, знаете, таких игр в истории футбола было немало. Они всегда остаются в памяти, ими восторгаются. Когда команда уступает, а потом за пару минут все переворачивает — это, конечно, воспринимается в каком-то фантастическом свете. Но утверждать, что будет несправедливо, если «Динамо» не доедет до золота… Спорт вообще несправедливая штука. Порой ты сталкиваешься в нем с метафизическими вещами, которые объяснить просто невозможно! Ну вспомните, например, отбор к Евро-2008. Тогда все было в руках сборной России. Наша команда обыграла в Москве Англию, а потом взяла да уступила Израилю… Причем как-то безвольно. Это же тогда Зырянов произнес фразу про то, что мы «обделались»? Вот она все объясняет! Другое дело, что нам потом повезло. Спасибо хорватам. Такой подарок судьбы!

— Фарт?

— Думаю, Господь Бог выбрал тогда Россию, а не Англию по одной простой причине. Британцы были слишком заносчивыми, свысока на всех смотрели. Может быть, поэтому Он их наказал, а нас пригрел? И Хиддинк этот шанс использовал сполна. Так и сейчас. У «Динамо» есть фора в два очка. Используют ли ее бело-голубые? Закусят ли удила и, образно говоря, умрут на поле в предстоящих двух поединках?

Смолов — безумный талант, но остановился…

— Для вас уже сейчас очевидно, кого признают лучшим игроком чемпионата?

— Намекаете на Тюкавина?

— Да.

— По поводу Константина могу сказать только одно. Я очень рад, что именно в «Динамо» появилась такая звездочка. Причем наш парень, российский, а не бразилец. Но я бы его пока не переоценивал.

— Вот как?

— Ситуация сложная. Наши футболисты не имеют возможности играть в еврокубках. Для Тюкавина наступит непростой период. Ему ни в коем случае не стоит опускать рук и четко отдавать себе отчет: нельзя почивать на лаврах. Я понимаю, что говорю сейчас довольно очевидные вещи. Но именно в этой простоте и кроется ловушка! С одной стороны, ты на взлете, материально обеспечен, тебя хвалят. И вроде бы некуда стремиться… А стремиться всегда есть к чему! Жизнь на месте не стоит. Нужно готовить себя к большим вызовам, к большой игре. Все зависит только от Константина. Посмотрите, например, на Федора Смолова.

— Не слишком удачный сезон…

— Согласен. При этом Федор — безумно талантливый футболист! Но остановился. Подчеркиваю: не его остановили, а он сам это сделал. Некоторые игроки получают жуткие травмы на взлете и завершают карьеры. Вот это ужасно. Но Федю-то никто не ломал. Считаю, по своему потенциалу он еще может выстрелить, но, похоже, наелся футболом. Так тоже бывает.

А вы видели, как играл Газзаев? Потрясающе!

— Можете сравнить Тюкавина с кем-то из динамовских нападающих прошлых лет? Как-то вы составляли символическую сборную бело-голубых всех времен и в атаку отрядили Еврюжихина, Бескова и Численко.

— Вы знаете, я бы не стал сравнивать сегодняшних ребят с героями прошлых лет. Нынешние футболисты, не в обиду им будет сказано, сейчас только в начале этой лестницы.

— Такая пропасть между поколениями?

— Не то чтобы пропасть. Сравнивать очень сложно. Мы же лишены международных турниров, поэтому непросто проводить какие-то параллели. Ваш вопрос вновь навел меня на мысль о том, как мы относимся к своему прошлому.

— Это вы о чем?

— Ведь почти ничего не осталось — хроники, видеоматериалов о матчах и футболистах тех лет… Почти ничего! Учиться не у кого, понимаете? Вы, например, много игр видели с участием Валерия Газзаева? Нет видео. Просто нет!

— Каким он был футболистом?

— Выдающимся! Я помню, как он начинал, как заканчивал. Я тогда со стадиона просто не вылезал. О чем вы говорите? Потрясающий футболист. А ведь он вроде и недавно выступал, да? А где записи его матчей? Приходится пожимать плечами… Это проблема. Где увидеть этих мастеров? Зарубежом бережнее относятся к таким вещам, а у нас… Увы. В итоге молодежь просто-напросто не видела больших игроков в деле. И никогда уже не увидит.

Кокорин не реализовал свой талант даже на четверть

— Позвольте еще один вопрос про динамовского форварда. Не так давно бывший спортивный директор бело-голубых, лучший бомбардир чемпионата России-1993 Виктор Панченко заметил: «Кокорин был талантливее Тюкавина, но Константин добьется в своей карьере большего».

— Здесь все познается в сравнении целей, которых тот или иной футболист достиг. Ну вот чего достиг Кокорин, по большому-то счету? Для меня Александр один из самых талантливых российских игроков последних лет. Это футболист от Бога! Ну и что? Где он, что он? Как он растратил свой потенциал? И таких примеров немало. Я вам могу назвать просто сумасшедшего таланта. Но вы его, возможно, и не знаете.

— Назовите.

— Константин Коваленко.

— Бывший форвард «Черноморца», «Жемчужины», который имел проблемы с режимом и дисциплиной?

— Вот видео матчей с его участием, наверное, можно найти. Парень родом из Белоруссии. Играл в Сочи, Новороссийске, Раменском. Я его считаю безумным талантом! Но как он его раскрыл? Видите, у каждого в жизни свои цели и задачи… Он вполне мог играть в сборной России, за рубежом. Ну и что? В моей памяти он остался сумасшедшим талантом, как и Кокорин. Не более того.

— Кокорин все-таки выступал на чемпионате мира и Евро.

— Да. Но при этом, считаю, не раскрыл свой потенциал даже на четверть! Не реализовал свои способности. Ну и какая тогда цена его таланту? Можно сколько угодно говорить, что он был по своим качествам сильнее Тюкавина. Ну и что? Спорт — это результат, достижение целей. Сейчас у Тюкавина есть шанс стать чемпионом страны с «Динамо». Посмотрим. Может быть, он еще сверкнет и за рубежом. Мне опять приходится говорить банальные вещи, но все тут зависит исключительно от Кости.

С другой стороны, может, Кокорин и доволен своей жизнью… Я с ним не общался. Может, ему до фонаря, что мы сейчас считаем, на сколько процентов он раскрылся. Как и Федя Смолов. Повторю свою мысль. Обидно, когда игрока срезают травмы… Но тут-то другой случай.

Великая молодежка Радионова

— Когда-то тяжелая травма поставила крест на карьере другого форварда «Динамо» — Юрия Тишкова.

— Это трагедия… Его сломали! Дикая травма.

— Добровольский, увидев травму Тишкова, покинул поле и отказался продолжать тот матч…

— Вот вы вспомнили Игоря. Тоже безумный талант. Но он себя в целом реализовал. Олимпийский чемпион, победитель Лиги чемпионов в составе марсельского «Олимпика». А ведь сборная СССР под руководством Владимира Вениаминовича Радионова выигрывала молодежный чемпионат Европы в 1990 году. Дважды обыграла югославов в финале. Найдите тот состав. Добровольский, Колыванов, Шалимов, Кобелев, Юран, Кирьяков, Мостовой, Канчельскис! Великая сборная, сумасшедшая у нас была команда! Несусветные таланты. Ну что за игроки! Мне даже кажется, что если бы Радионов тренировал первую сборную, то мы бы в начале 90-х прогремели на весь мир.

— Даже так?

— А почему нет? В 1990-м его команда грохнула югославов — будущих суперзвезд. Бобана, Шукера, Просинечки, Ярни! Наши их разделали под орех! И известный югославский тренер Милан Милянич подчеркивал, что наши парни талантливее его соотечественников. Мол, ребята, вы даже представить себе не можете, какие у вас бриллианты… Вот какое у нас было поколение тогда. Та радионовская сборная — последний привет советского футбола. Эх… И ведь на пути к финалу наша команда одолела немцев, которых тренировал Берти Фогтс, шведов — будущих бронзовых призеров чемпионата мира-1994. Повторю свою мысль: если бы Владимир Вениаминыч продолжил тренировать Шалимова, Добровольского, Канчельскиса, других ребят на взрослом уровне, кто знает, как бы мы «пошумели» на мировой и европейской аренах. Но это мы немного отошли от темы.

Ставка «Зенита» на бразильцев — глобально путь в никуда. Ищите Тюкавиных и Аршавиных!

— Тогда давайте завершим разговор темой «Зенита». Что сейчас происходит с командой Семака? Вам не кажется, что ставка на бразильцев рано или поздно должна была дать сбой?

— Во-первых, пока рано хоронить этот «Зенит». Он еще может стать чемпионом. Что касается бразильцев… Ну вот такую стратегию выбрал клуб. У спонсора деньги есть, питерцы могут приобретать южноамериканцев. Почему нет?

Другое дело, что сейчас, когда мы не играем в еврокубках, настало подходящее время вкладывать средства в детско-юношеский футбол! Надо поднимать наших ребят, готовить их. Рано или поздно нас вернут в европейский и мировой футбол. Надо быть готовыми. Уверен, Россия очень богата на таланты. Только копни! Просто нужно этим заниматься, работать, а не привозить готовых исполнителей из-за бугра. Я считаю, что это для отечественного футбола — путь в никуда. Да, в краткосрочной перспективе может выстрелить для одной команды. Но глобально…

Везде есть будущие Тюкавины, Скопинцевы. В Питере прекрасно работают школы. Там свои традиции. «Смена»! Просто клуб выбрал другой путь — ставку на бразильцев. А вспомните период, когда сине-бело-голубых тренировал Петржела. Он доверился нашей молодежи — Аршавину, Быстрову, Кержакову. И ребята взяли серебряные медали.

Сейчас воспитанники питерского футбола выступают во всех регионах страны. Просто у «Зенита» своя стратегия. Что ж, каждому свое.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241343&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Кто из зенитовских бразильцев последних лет реально украсил наш чемпионат?

— Малком. Он сейчас выступает в Саудовской Аравии. Потрясающе играет! У команды ни одного поражения. Иногда комментирую матчи с его участием. Приятное впечатление производит! Многие СМИ даже пишут, что Малком не потеряется ни в чемпионате Франции, ни в АПЛ. Это действительно очень серьезный футболист.