Гендиректор «Динамо» считает Тюкавина самым ярким футболистом РПЛ
Нападающий стал первым футболистом «Динамо» в 21-м веке, который забил в шести матчах чемпионата России подряд.
Нападающий стал первым футболистом «Динамо» в 21-м веке, который забил в шести матчах чемпионата России подряд.
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин является самым ярким футболистом Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
«Я считаю, что у Константина Тюкавина фантастический прогресс, — сказал Пивоваров. — Для меня он является самым ярким игроком чемпионата. Но надо работать, работать и еще раз работать».
В субботу «Динамо» на выезде победило калининградскую «Балтику» со счетом 3:2, Тюкавин забил один из мячей. Он стал первым футболистом «Динамо» в 21-м веке, который забил в шести матчах чемпионата России подряд.
Тюкавину 21 год, он является воспитанником «Динамо», за основную команду выступает с января 2021 года. В 28 матчах РПЛ Тюкавин забил 15 мячей и отдал 9 результативных передач.