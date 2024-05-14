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12:04 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор «Динамо» считает Тюкавина самым ярким футболистом РПЛ

Нападающий стал первым футболистом «Динамо» в 21-м веке, который забил в шести матчах чемпионата России подряд.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин является самым ярким футболистом Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

«Я считаю, что у Константина Тюкавина фантастический прогресс, — сказал Пивоваров. — Для меня он является самым ярким игроком чемпионата. Но надо работать, работать и еще раз работать».

В субботу «Динамо» на выезде победило калининградскую «Балтику» со счетом 3:2, Тюкавин забил один из мячей. Он стал первым футболистом «Динамо» в 21-м веке, который забил в шести матчах чемпионата России подряд.

Тюкавину 21 год, он является воспитанником «Динамо», за основную команду выступает с января 2021 года. В 28 матчах РПЛ Тюкавин забил 15 мячей и отдал 9 результативных передач.

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