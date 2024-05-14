«Балтика» обратилась в ЭСК РФС по итогам матча РПЛ с «Динамо»
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза рассмотрит засчитанный гол «Динамо» на седьмой добавленной минуте.
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза рассмотрит засчитанный гол «Динамо» на седьмой добавленной минуте.
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит обращение калининградской «Балтики» по третьему пропущенному мячу в матче 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо». Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.
В субботу «Балтика» дома уступила «Динамо» со счетом 2:3. Третий мяч в составе бело-голубых забил нападающий Муми Нгамалё.
«ЭСК РФС по обращению “Балтики” рассмотрит засчитанный гол “Динамо” на седьмой добавленной минуте в матче РПЛ», — сообщили в службе коммуникаций РФС.
«Балтика» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 28 матчах. В следующем туре калининградская команда на выезде сыграет с «Ростовом» 19 мая.