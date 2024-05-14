В «Динамо» будут думать о продлении контракта с тренером Личкой по окончании сезона

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» будет обсуждать возможное продление контракта с главным тренером Марцелом Личкой по итогам сезона. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

«Перспективы Марцела Лички, если команда уже точно в медалях РПЛ? Сейчас не время говорить о контракте, важно готовиться к играм — с “Крыльями Советов” и “Краснодаром”. Сыграем, дальше будем думать о юридических нюансах», — сказал Пивоваров.

Ранее в «Динамо» заявляли, что задачами клуба являются попадание в топ-3 по итогам сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и выход в финал Фонбет — Кубка России. Бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка в 28 матчах, команда гарантировала себе медали по итогам сезона. В Кубке России «Динамо» остановилось на стадии ½ финала «пути регионов».