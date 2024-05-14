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18:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Атлетико» интересуется Тюкавиным? Уедет ли форвард летом в Европу? Инсайды «СЭ»

Пойдет ли нападающий по стопам своего друга Арсена Захаряна.

Динамо
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«Атлетико» интересуется Тюкавиным? Уедет ли форвард летом в Европу? Инсайды «СЭ» | Источник: Спорт-Экспресс

Прошлым летом «Динамо» продало за 12 миллионов евро Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». Сегодня слухи отправляют в Испанию другого воспитанника бело-голубых — Константина Тюкавина. Telegram-канал «Первый спорт» сообщил об интересе к 21-летнему нападающему со стороны «Атлетико».

Что стоит за этой информацией? Пока не очень много. По данным «СЭ», на московский клуб из Мадрида никто не выходил. Нет и продвинутой стадии разговоров между «Атлетико» и стороной футболиста.

Хотя интерес к Тюкавину после прекрасного сезона очевиден. Различные агенты, представители клубов и прочие посредники забрасывают удочки, прощупывают почву. В 21 год форвард лидирует в РПЛ по системе «гол+пас» с 24 очками — «15+9», забивает больше, чем любой партнер по команде, и раздает — тоже. Среди футболистов столь молодого возраста высших лиг европейских чемпионатов он входит в десятку лучших по результативности.

Забивные нападающие — вообще штучный товар, за ними скауты охотятся особенно старательно. Плюс динамовец наверняка будет признан лучшим в премьер-лиге в этом сезоне. Так что спрос на него есть и будет. Но уедет ли Тюкавин?

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Здесь должно сойтись два главных фактора.

1) Готовность выложить 20 миллионов евро отступных, о которых писал «Чемпионат». По нашим данным, это корректная сумма, и дешевле «Динамо» не отпустит. У Тюкавина еще 4 года контракта, он — главный актив клуба, очевидный лидер, спешить с продажей бело-голубым точно некуда. В этом отличие от истории с Захаряном, который был твердо настроен уехать в Европу и спустя год мог это сделать бесплатно. Москвичам в итоге пришлось немного подвинуться, чтобы не упустить игрока без компенсации.

2) Готовность Тюкавина к отъезду. По моей информации, эта тема сейчас в кругу футболиста никак не обсуждается, он полностью сосредоточен на концовке напряженного сезона. Любые разговоры — после 30-го тура.

Отец Константина — легенда хоккея с мячом Александр Тюкавин — высказал недавно такое суждение в интервью Sport24: «По поводу Европы у меня четкое мнение: сын пока не готов к ней на все сто. Только с этого сезона играет в старте. Нужен еще годик в России. А потом надо принимать предложения от европейских клубов, если они будут. Но если Костя и поедет в Европу, то должен там играть, а не просто полировать лавку».

Добавим еще и семейный фактор — в ближайшие месяцы динамовец ждет рождения дочери, что также не говорит в пользу скорейшего переезда.

По моим сведениям, если куда-то Тюкавин и поедет, то в ведущий клуб топ-5 лиг. За исключением Англии: этот вариант сложно представить по причинам политического характера, да и денег оттуда можно не дождаться, ведь все трансакции клубов АПЛ идут через один банк, не сотрудничающий с Россией.

Появится ли летом предложение, от которого Тюкавин не сможет отказаться? Никто не знает. Уверенно можно говорить об одном: пока такого очевидного варианта нет. Как нет и задачи уехать именно сейчас. А значит, велика вероятность, что форвард будет радовать болельщиков «Динамо» и в следующем сезоне.

Константин Алексеев

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