Текущие события
Футбол. Зарубежный
14.05
Жирона
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
14.05
Реал
Алавес
Футбол. Зарубежный
14.05
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Футбол. Кубок России
14.05
Балтика
Спартак
Футбол. Зарубежный
14.05
Осасуна
Мальорка
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Гранада
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
12.05
Сочи
Пари Нижний Новгород
12.05
Факел
Урал
12.05
Оренбург
Локомотив
11.05
Балтика
Динамо
11.05
Зенит
ЦСКА
11.05
Спартак
Краснодар
11.05
Рубин
Ростов
10.05
Крылья Советов
Ахмат
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14 мая, источник: Чемпионат.com

Бышовец — о «Динамо»: мы находимся в шаге от сенсации, для этого есть все возможности

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец поделился мыслями о московском «Динамо», которое после 28 туров РПЛ имеет на своём счету 53 очка и занимает первое место в турнирной таблице.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Бышовец — о «Динамо»: мы находимся в шаге от сенсации, для этого есть все возможности | Источник: Чемпионат.com

«Не думаю, что на “Динамо” будет оказываться давление. Впереди матч с “Крыльями” — их последний матч оставил впечатление, что Самара закончила сезон. Это та интрига, о которой мечтают болельщики. Непредсказуемость породил “Зенит” и Семак. Мы находимся в шаге от сенсации. Думаю, для этого есть все возможности.

Руководителям клуба и Личке удалось сформировать команду, усилить отдельные позиции. Подбор игроков достаточно хорошего уровня, а также всё в порядке с ментальностью. Это испытание, в котором достаточно высокие шансы«, — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Скорость Усика или габариты Фьюри? Изучаем расклады перед супербоем
Ничушкина снова отстранили от НХЛ и ещё забанили на полгода! Что произошло
Валиева рискует нарушить правила дисквалификации в шоу Навки!
Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ»!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь