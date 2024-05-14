Бышовец — о «Динамо»: мы находимся в шаге от сенсации, для этого есть все возможности | Источник:

«Не думаю, что на “Динамо” будет оказываться давление. Впереди матч с “Крыльями” — их последний матч оставил впечатление, что Самара закончила сезон. Это та интрига, о которой мечтают болельщики. Непредсказуемость породил “Зенит” и Семак. Мы находимся в шаге от сенсации. Думаю, для этого есть все возможности.