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01:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский футболист стал лучшим ассистентом сезона в мире

Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков стал лучшим ассистентом сезона-2023/2024 в мире. Рейтинг приводится на сайте Transfermarkt.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

24-летний форвард сделал 20 результативных передач в 36 матчах. Статистика учитывает пасы, а также заработанные пенальти.

На втором месте идет полузащитник бельгийского «Юниона» Камерон Пуэртас (20 ассистов в 46 играх). На третьем расположился хавбек Флориан Вирц из немецкого «Байера» (19 пасов в 46 встречах).

Глушенков играет за «Локомотив» с января 2023 года. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до конца 2026-го. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 11 миллионов евро.

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