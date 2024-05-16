«Рубину» запретили регистрировать новых игроков

Причиной стало отсутствие платежа за переход футболиста Оливера Абильдгора из датского «Ольборга». «Клуб направлял соответствующие платежи, но часть из них была отклонена из-за действующих санкций в финансовом секторе. В данный момент “Рубин” решает вопрос по осуществлению транша», — заявили в Казани. Отмечается, что после решения вопроса запрет будет снят.

Абильдгор перешел в «Рубин» в феврале 2020 года. Летом 2022 года он воспользовался правом приостановить контракт с российским клубом и был отдан в аренду в итальянский «Комо». По истечении срока аренды летом 2023-го контракт с казанцами закончился.