Валерий Газзаев: Тороп — потеря для ЦСКА, очень жаль парня

«Тороп — потеря для ЦСКА. Очень жаль парня. Надеюсь, что он восстановится. У ЦСКА прекрасные вратари: что Тороп, что Шайхутдинов. Они растут на мастерстве Акинфеева. У ЦСКА укомплектована вратарская позиция выдающимся Акинфеевым и двумя молодыми и перспективными ребятами», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.