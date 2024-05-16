Текущие события
Футбол. Первая лига
15:00
Тюмень
СКА-Хабаровск
Футбол. Первая лига
17:00
Ленинградец
Арсенал
Футбол. Первая лига
18:00
Волгарь
Нефтехимик
Футбол. Первая лига
18:30
Шинник
Акрон
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
Кубань
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:30
Альмерия
Барселона
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Валенсия
Футбол. Зарубежный
15.05
Сельта
Атлетик
Футбол. Зарубежный
15.05
Хетафе
Атлетико
Футбол. Зарубежный
15.05
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
15.05
Ницца
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
15.05
Реймс
Марсель
Футбол. Зарубежный
15.05
Брайтон
Челси
Все события
11:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Валерий Газзаев: Тороп — потеря для ЦСКА, очень жаль парня

Российский тренер Валерий Газзаев высказался о травме голкипера московского ЦСКА Владислава Торопа, полученной в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом».

ЦСКА
Валерий Газзаев: Тороп — потеря для ЦСКА, очень жаль парня | Источник: Чемпионат.com

Встреча состоялась вчера, 15 мая. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Основное время закончилось вничью — 0:0. По пенальти выиграл «Зенит» — 5:4.

«Тороп — потеря для ЦСКА. Очень жаль парня. Надеюсь, что он восстановится. У ЦСКА прекрасные вратари: что Тороп, что Шайхутдинов. Они растут на мастерстве Акинфеева. У ЦСКА укомплектована вратарская позиция выдающимся Акинфеевым и двумя молодыми и перспективными ребятами», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Скорость Усика или габариты Фьюри? Изучаем расклады перед супербоем
Ничушкина снова отстранили от НХЛ и ещё забанили на полгода! Что произошло
Валиева рискует нарушить правила дисквалификации в шоу Навки!
Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ»!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь