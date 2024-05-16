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12:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Аленичев: почему бы не дать попробовать Слишковичу стать главным тренером «Спартака»?

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался об исполняющем обязанности главного тренера красно-белых Владимире Слишковиче.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Аленичев: почему бы не дать попробовать Слишковичу стать главным тренером «Спартака»? | Источник: Чемпионат.com

«“Спартак” преобразился при Слишковиче. Стал действовать интереснее, раскрепощённее. Как отмечают сами футболисты, обстановка в раздевалке стала лучше, более спокойной. У руководителей “Спартака” могут появиться сомнения, а стоит ли приглашать нового тренера? Если кто-то придёт, то он однозначно будет иностранцем. Возможен следующий вариант: придёт новый иностранный тренер, и при нём в качестве первого ассистента останется Слишкович. Заслуживает ли Слишкович стать главным тренером? А почему бы не дать ему попробовать? Мне кажется, можно», — приводит слова Аленичева Metaratings.

Напомним, Слишкович стал ассистентом Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке» летом 2022 года. 14 апреля 2024 года, после ухода Абаскаля с поста главного тренера «Спартака», боснийский специалист стал исполнять его обязанности. До этого Слишкович уже возглавлял команду во время дисквалификаций Абаскаля: осенью 2022 года «Спартак» при нём разгромил «Химки» (5:0), в декабре 2023 года — «Крылья Советов» (3:0), а весной 2024-го «Спартак» сыграл нулевую ничью с «Зенитом». По итогам апреля 2024 года Владимир Слишкович был признан лучшим тренером месяца РПЛ.

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