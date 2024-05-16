Аленичев: почему бы не дать попробовать Слишковичу стать главным тренером «Спартака»?

«“Спартак” преобразился при Слишковиче. Стал действовать интереснее, раскрепощённее. Как отмечают сами футболисты, обстановка в раздевалке стала лучше, более спокойной. У руководителей “Спартака” могут появиться сомнения, а стоит ли приглашать нового тренера? Если кто-то придёт, то он однозначно будет иностранцем. Возможен следующий вариант: придёт новый иностранный тренер, и при нём в качестве первого ассистента останется Слишкович. Заслуживает ли Слишкович стать главным тренером? А почему бы не дать ему попробовать? Мне кажется, можно», — приводит слова Аленичева Metaratings.