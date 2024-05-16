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14:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Лунёв может перейти в «Динамо» — источник

Московское «Динамо» заинтересовано в услугах 32-летнего российского голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва.

Динамо
Карабах
Андрей Лунёв может перейти в «Динамо» — источник | Источник: Чемпионат.com

Именно он является для бело-голубых приоритетным вариантом усиления вратарской линии на ближайшее лето, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном переходе Андрея Лунёва в «Ростов», откуда может уйти в «Крылья Советов» Сергей Песьяков.

В нынешнем сезоне 32-летний голкипер «Карабаха» принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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