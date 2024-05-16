Владимир Федотов летом возглавит «Рубин», а в ЦСКА его может сменить Игнашевич — источник

Согласно сведениям источника, «Рубин» не планирует продлевать контракт с Рашидом Рахимовым, а действующее соглашение сторон рассчитано до ближайшего лета. При этом контракт Федотова с ЦСКА рассчитан ещё на год, но в текущем сезоне армейцы не показали ожидаемых руководством результатов. Сменить Федотова на тренерском мостике ПФК ЦСКА может Сергей Игнашевич, ныне возглавляющий «Балтику».