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14:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Владимир Федотов летом возглавит «Рубин», а в ЦСКА его может сменить Игнашевич — источник

По окончании сезона-2022024 главный тренер московского ПФК ЦСКА Владимир Федотов с большой долей вероятности покинет должность в стане армейцев и возглавит казанский «Рубин», информирует «РБ Спорт».

Рубин
ЦСКА
Владимир Федотов летом возглавит «Рубин», а в ЦСКА его может сменить Игнашевич — источник | Источник: Чемпионат.com

Согласно сведениям источника, «Рубин» не планирует продлевать контракт с Рашидом Рахимовым, а действующее соглашение сторон рассчитано до ближайшего лета. При этом контракт Федотова с ЦСКА рассчитан ещё на год, но в текущем сезоне армейцы не показали ожидаемых руководством результатов. Сменить Федотова на тренерском мостике ПФК ЦСКА может Сергей Игнашевич, ныне возглавляющий «Балтику».

Напомним, в Российской Премьер-Лиге ПФК ЦСКА занимает шестое место за два тура до конца сезона. В Кубке России армейцы уступили «Зениту» на стадии финала Пути РПЛ и не смогли выйти в Суперфинал.

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