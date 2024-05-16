Пименов: «Динамо» воспользовалось подарками «Зенита» и «Краснодара»

«Динамо» воспользовалось подарками от «Краснодара» и «Зенита». Они тоже делали подарки, когда проиграли два или три тура после зимней паузы. Тогда «Динамо» выпало из гонки за чемпионство, но сейчас мы видим, как всё изменилось. Теперь всё зависит от них. Им нужно приложить все свои силы, чтобы впервые в своей российской истории стать чемпионом страны«, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Александром Ершовым.