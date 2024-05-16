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15:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уже ввели Fan ID, чтобы всё контролировать». Генич — о словах Володина про легионеров РПЛ

Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич отреагировал на слова председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, который раскритиковал лимит на легионеров в российском футболе.

«Уже ввели Fan ID, чтобы всё контролировать». Генич — о словах Володина про легионеров РПЛ | Источник: Чемпионат.com

«Как отношусь к варианту с ужесточением лимита? Что тут можно ответить? Других забот нет, кроме как смотреть, сколько наших пацанов играет, а сколько легионеров? Навезут из Африки. У нас много африканцев что ли? Вот так просто посмотрите. У нас дофига африканцев? У нас очень много южноамериканцев, это да.

Слушайте, и так уже ввели Fan ID, чтобы всё контролировать. Окей, сделали [лимит] “8+3”, но если наши игроки не тянут, а нужен результат, то поэтому и везут. Если вспомнить первые годы после пандемии, когда много футболистов не приезжало или многие уехали, разрывая контракт, всем шансы были даны. У “Краснодара” играли 10 воспитанников в основе, сейчас другая ситуация, потому что “Краснодару” надо не фестиваль радости родителей, а он хочет побороться за трофей. Поэтому нужны игроки, которые бы делали разницу», — сказал Генич в новом выпуске «Коммент. Шоу».

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