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16:00 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА не планирует увольнять Федотова с поста главного тренера

ЦСКА не планирует увольнять Владимира Федотова с поста главного тренера команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация, что по окончании сезона-2023/2024 главный тренер московского ПФК ЦСКА Владимир Федотов с большой долей вероятности покинет должность в стане армейцев и возглавит казанский «Рубин», который не намерен продлевать контракт с Рашидом Рахимовым. При этом сменить Федотова на тренерском мостике ПФК ЦСКА якобы может Сергей Игнашевич, ныне возглавляющий «Балтику».

Напомним, в Российской Премьер-Лиге ПФК ЦСКА занимает шестое место за два тура до конца сезона. В Кубке России армейцы уступили «Зениту» на стадии финала Пути РПЛ и не смогли выйти в Суперфинал.

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