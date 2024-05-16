ЦСКА не планирует увольнять Федотова с поста главного тренера

Ранее в СМИ появилась информация, что по окончании сезона-2023/2024 главный тренер московского ПФК ЦСКА Владимир Федотов с большой долей вероятности покинет должность в стане армейцев и возглавит казанский «Рубин», который не намерен продлевать контракт с Рашидом Рахимовым. При этом сменить Федотова на тренерском мостике ПФК ЦСКА якобы может Сергей Игнашевич, ныне возглавляющий «Балтику».