«Спартак» без шума сотворил сенсацию. Чего ждать от Станковича в России?

Московский «Спартак» взорвал информационное поле, объявив о назначении на пост главного тренера команды Деяна Станковича. Причем сделал это так тихо и быстро, что эффект сенсации будет преследовать это назначение еще долго. Корреспондент РИА Новости разбирается, почему приход сербской легенды может обозначить новый этап в жизни «красно-белого» клуба.

Тихоня Амарал

Всю весну инсайдеры соревновались друг с другом, выдавая информацию о возможных будущих тренерах «Спартака». Кого там только не было: помимо вечной классики в лице Валерия Карпина и Станислава Черчесова, там присутствовали имена нидерландца Паскаля Янсена, турка Окана Бурука, британца Дэвида Мойеса и даже Сергея Юрана. Несмотря на всю шумиху, «красно-белые» боссы отдали команду под управление ближайшего помощника Гильермо Абаскаля Владимира Слишковича и стали просто ждать, к чему это приведет.

И, о чудо, команда полетела. Семь матчей без поражений, раскрепостившиеся лидеры, борьба за медали — все говорило о том, что если Слишкович продолжит и дальше приносить результат, то он вполне может стать и главным. Разговоры в кулуарах же говорили об обратном: менеджмент «красно-белых» находится в постоянном поиске нового специалиста из Европы.

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал еще в начале мая подчеркнул, что будет выбирать тренера лично, причем в шорт-листе не оказалось российских специалистов. Португалец вел тихую и методичную работу, не оглядываясь на вероятное неконтролируемое усилении фигуры Слишковича. И снова ставка Амарала сыграла. Во вторник «Спартак» сенсационно уступил калининградской «Балтике» (0:1) и не смог выйти в финал Кубка России. По сути, этот трофей был спасительная соломинка для боснийца, зацепившись за которую, он мог бы рассчитывать на логичное повышение. Не срослось, и Амарал решил больше не тянуть, объявив о приезде Станковича еще до окончания сезона.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-15502770&hd=2&id=456248718&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сменщик Черчесова

Станкович — не просто тренер с уже весовым опытом, это, в первую очередь, легенда балканского и мирового футбола. Человек, который выиграл все не только в югославском, но и итальянском футболе. После завершения игровой карьеры Деян стал членом зала славы миланского «Интера», что ярко подчеркивает его статус великого футболиста.

Но вот тренерский путь, как это часто бывает, оказался более тернистым и сложным. И если с родной «Црвеной Звездой» Станкович собрал все титулы в Сербии, то в Италии он хлебнул проблем сполна. Проведя в «Сампдории» менее года, Станкович не смог оставить ее в Серии А и ушел в чемпионат попроще. Причем он пришел фактически на нагретое Станиславом Черчесовым место — в венгерский «Ференцварош». Здесь серб достиг успеха, приведя команду к чемпионству, но вот в финале кубка «фради» все-таки уступили. После этого Станкович объявил об уходе в зарубежный клуб, с которым он довольно быстро и конструктивно провел переговоры.

Учитывая вышесказанное, пока непонятно, чего ждать от Станковича в России. Да, титулы чемпионатов Сербии и Венгрии — это круто, но даже нынешняя Российская премьер-лига (РПЛ) по уровню конкуренции и сопротивления легко обставит эти чемпионаты. К тому же, смущает очень слабый сезон в «Сампдории», хоть и Деян оказался в команде-аутсайдере с целым веером различных проблем.

Все же будет интересно, какой футбол Станкович будет ставить «Спартаку». Впитывая современные тренерские примеры, серб стремится ставить динамичный футбол с акцентом на контроль мяча и высокий прессинг с быстрым вертикальным передвижением мяча. Кадровый потенциал у «красно-белых» хорош, что не исключает активной работы в предстоящее трансферное окно. Под Станковича в России могут поехать довольно именитые футболисты, и не только балканцы. Многое снова будет зависеть от Амарала.

Сильный имиджевый ход

Если опустить весьма скомканный путь Станкович-тренера, его приезд в Россию — отличный имиджевый шаг. В то время, когда РПЛ развивается фактически в локальном режиме, назначение в один из самых популярных клубов легенды, причем в самом начале тренерского пути, — сигнал европейскому и мировому футболу, что наша страна способна удивлять и привлекать громкие имена даже в такие сложные имена. Несомненно, за работой Деяна будут следить не только на родине, но и в Италии, стране, которая сходит с ума по футболу. И возможные успехи Станковича в РПЛ станут отличным поводом для обсуждения в духе «а что там вообще за футбол в России?».

Следует также отметить, как профессионально сработал спортивный блок «Спартака» в информационном плане. Тихо, без пыли и шума, эффективно — просто образцовый кейс. Этим новая тушинская власть качественно отличается от эпохи Леонида Федуна, когда новости о каком-либо трансфере или увольнении расходились словно в игре «сломанный телефон». Похоже, «Спартак» растет. Теперь осталось дождаться, что вместе с ним будет расти и Станкович.