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02:43 (мск), источник: Известия

Футбольная запутанность: сохранит ли «Зенит» шансы на чемпионство

Накануне предпоследнего тура в РПЛ три претендента на золото и семь на вылет.

Зенит
Динамо
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Футбольная запутанность: сохранит ли «Зенит» шансы на чемпионство | Источник: Известия

Впервые за долгое время накануне предпоследнего тура чемпионата России по футболу трудно ответить на вопросы, кто станет победителем турнира, а кто вылетит из РПЛ. Вверху таблицы сразу три команды — московское «Динамо», петербургский «Зенит» и ФК «Краснодар» — имеют шансы на золото. Ближе всех к этому «Динамо», которое может стать чемпионом впервые за почти 50 лет.

Внизу турнирной таблицы сразу семи командам грозит вылет. И, если грозненскому «Ахмату» достаточно набрать одно очко, чтобы обезопасить себя, а ФК «Сочи» почти потерял шансы спастись, то с остальными пятью клубами всё запутано до предела.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 29, 18.05.2024, 19:00

Сочи-Краснодар-

Чемпионская гонка

Еще месяц назад казалось, что «Зениту» никто не помешает взять шестое подряд чемпионство. Петербургский клуб одержал в гостях волевую победу над своим главным на тот момент конкурентом — «Краснодаром» (2:1) — и нарастил отрыв от второго места до четырех очков. Но с тех пор в четырех турах чемпионата подопечные Сергея Семака набрали всего один балл.

Забавно, что воспользовался этим не «Краснодар», который также систематически терял очки. Петербуржцев неожиданно догнало «Динамо», выигравшее пять последних матчей в РПЛ. Хотя в середине апреля казалось, что бело-голубые в лучшем случае станут третьими. Но за два тура до финиша подопечные Марцела Лички опережают на два очка «Зенит» и на три «Краснодар».

Им достаточно выиграть дома у самарских «Крыльев Советов» и сыграть в гостях вничью с «Краснодаром», чтобы впервые с весны 1976 года стать чемпионами. Ближайший матч с самарцами многое определит. «Крылья» находятся на восьмом месте. В этом сезоне они вновь радовали яркой игрой, потеряв в межсезонье ряд своих ключевых игроков. При этом они раскрыли много новых имен — например, полузащитника Илью Салтыкова, который летом уйдет в «Локомотив».

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 29, 18.05.2024, 14:00

Динамо-Крылья Советов-

— Очевидно, что «Динамо» будет непросто, — поделился мнением с «Известиями» экс-нападающий бело-голубых Дмитрий Булыкин. — «Крылья» — очень организованная и боевитая команда, способная отобрать очки у кого угодно. Не случайно в этом сезоне она играла вничью со всеми тремя лидерами. Но «Динамо» уже не раз этой весной показывало, что у него есть игра и характер, позволяющие взять чемпионство. Команда Лички вырвала на последних минутах победы над «Сочи» (3:2) и «Балтикой» (2:1), взяла верх над «Зенитом» (1:0). Если покажет такую же игру, как против них, то может спокойно выиграть последние два матча.

«Быкам» предстоит выездное южное дерби с «Сочи». Эта команда, хоть и находится на последнем месте, нынешней весной показывает качественный футбол.

Зимой ее главным тренером стал испанец Роберто Морено. И при нем сочинцы оказывают сопротивление всем соперникам, проиграв всего два матча. Правда, и выиграли они столько же. В остальном у команды постоянные ничьи, из-за чего она и оказалась одной ногой в первой лиге. Отставание от зоны переходных матчей составляет шесть очков. Чтобы спастись, «Сочи» надо выиграть две оставшиеся встречи и надеяться, что кто-то из конкурентов дважды проиграет.

У «Зенита» впереди выезд к «Ахмату». Месяц назад он также был на грани вылета. Поначалу даже не помогала смена главного тренера — во втором матче под руководством Магомеда Адиева случился домашний разгром от прямого конкурента по борьбе за выживание — калининградской «Балтики» (1:7). Но с тех пор грозненцы выиграли пять матчей подряд, поднялись с предпоследнего 15-го места на десятое. И уже обезопасили себя от прямого вылета в первую лигу.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 29, 19.05.2024, 19:00

Ахмат-Зенит-

Чеченский клуб теперь рискует только попасть в переходные матчи. Но и от зоны стыков отрыв составляет шесть очков. То есть в оставшихся двух встречах «Ахмату» достаточно сыграть вничью. Впрочем, наверняка набравшие ход грозненцы попытаются в матче с «Зенитом» продлить свою победную серию.

Стоит отметить, что на этой неделе «Зенит» вышел в Суперфинал Кубка России. Дома в ответной игре финала «Пути РПЛ» сине-бело-голубые сыграли в основное время вничью 0:0 с ЦСКА, но победили по пенальти 5:4. Первый матч в Москве закончился со счетом 1:1.

— Мы не теряем надежды выиграть чемпионат, — заявил «Известиям» полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев. — Понимаем, что предстоят непростые два матча. Тот же «Ахмат» всегда хорош, особенно в домашних матчах. А сейчас он набрал ход и попытается решить вопрос с сохранением места в РПЛ уже в ближайшем туре. Но мы сделаем всё, чтобы победить. Да, теперь в чемпионской гонке не всё зависит от нас, но нам сейчас главное сделать от нас зависящее — выиграть два последних матча чемпионата и победить в Кубке. Это нам по силам.

Битва за выживание

В отличие от «Ахмата» и «Сочи», у калининградской «Балтики», «Оренбурга», екатеринбургского «Урала», «Пари Нижний Новгород» и воронежского «Факела» всё очень запутанно. Напрямую из РПЛ вылетают два последних клуба, занявших 15−16-е места. 13−14-е места дают путевку в переходные матчи, где предстоит играть с занявшими третье и четвертые места в первой лиге. 11−12-е места означают спасение без стыков.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 29, 19.05.2024, 12:00

Урал-Оренбург-

И за два тура до конца нынешнего розыгрыша РПЛ команды, занимающие 11−14-е места, имеют одинаковое количество очков. Это «Факел», «Пари НН», «Урал» и «Оренбург». В трех очках позади них «Балтика», которая может вылететь напрямую и при этом выиграть Кубок России.

На этой неделе калининградский клуб обыграл дома московский «Спартак» и вышел в Суперфинал Кубка, где в начале июня встретится с «Зенитом». В чемпионате подопечным Сергея Игнашевича предстоит в предпоследнем туре непростой выезд к «Ростову». А закончит команда чемпионат домашней встречей с московским «Локомотивом».

Находящиеся в зоне переходных матчей «Урал» и «Оренбург» сыграют друг против друга в Екатеринбурге. А в последнем туре «Уралу» предстоит выезд к ЦСКА, а «Оренбургу» — домашний матч со «Спартаком».

— Игра с «Оренбургом» — одна из ключевых для нас в этом сезоне, — сказал «Известиям» полузащитник «Урала» Андрей Егорычев. — Это очевидно, поскольку и мы, и они находятся в зоне стыков с шансами как провалиться в зону вылета, так и подняться наверх. Будет непросто, но мы верим в себя. Тем более в последних играх с прямыми конкурентами добились неплохих результатах — вырвали на последних минутах дома победу над «Балтикой» (2:1), сыграли в гостях вничью с «Факелом» (0:0). И нам по силам также обыграть «Оренбург».

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 29, 18.05.2024, 16:30

Локомотив-Факел-

«Факел» является самым малобюджетным клубом РПЛ, но имеет шансы второй год подряд сохранить место в элите. Интересно, что и в прошлом, и в нынешнем сезоне он дважды менял главного тренера. С приходом Игоря Черевченко команда три раза подряд сыграла вничью, но держится вне зоны переходных матчей. В ближайшие выходные у нее выезд к «Локомотиву», а в последнем туре домашний матч с «Ахматом».

— «Локомотив» — хорошая команда атакующего плана, — отметил в разговоре с «Известиями» полузащитник «Факела» Ильнур Альшин. — Будем с нею так же биться и стараться набрать очки, как в предыдущих матчах. Постараемся в последних турах набрать максимум очков и сохранить место в РПЛ. Тяжело что-то большее сказать. В любом случае, нам по силам решить задачу и избежать вылета. Тем более с новым тренером мы не проигрываем. Да, побед тоже нет, но набираем очки, играем вничью, что шаг вперед по сравнению с апрельской серией поражений.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 29, 20.05.2024, 20:00

Пари Нижний Новгород-ЦСКА-

«Пари НН» после кошмарного выездного разгрома от «Сочи» (1:6) выглядит одним из главных кандидатов на вылет, хотя месяц назад казалось, что команда крепко держится в середине таблицы. Но серия поражений привела к отставке главного тренера Сергея Юрана. При его сменщике Саше Иличе ситуация пока не улучшается. Один из последних шансов спасти положение — домашняя игра с ЦСКА, который уже лишился шансов на медали. В последнем туре нижегородцам предстоит выезд к «Крыльям Советов».

Стоит отметить, что жива интрига также и в борьбе за медали. Там «Локомотив» и «Спартак» еще могут обогнать «Зенит» и «Краснодар». У «Спартака» в предпоследнем туре домашний матч с находящимся в середине таблицы казанским «Рубином».

Алексей Фомин

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