10 неожиданных фактов о новом тренере «Спартака» Станковиче

Деян Станкович неожиданно стал новым главным тренером «Спартака». Как игрок легенда сербского футбола, экс-полузащитник «Интера» и «Лацио» в особых представлениях не нуждается. Станковича-тренера обсудим ещё не раз. А в этом материале мы собрали любопытные факты из биографии Деяна. Возможно, некоторые вы знаете и помните, но наверняка будут и новые для вас.

У Станковича суперфутбольная семья

Фактически вся семья Станковича так или иначе связана с футболом. Его родители — отец Борислав и мать Драгица — тоже играли на профессиональном уровне. Бора выступал за белградский ОФК, а Драгица — за «Слогу» из Земуна. Сам Деян женат на Ане Ачимович, с которой познакомился в возрасте 19 лет. Его супруга — сестра известного в недавнем прошлом игрока сборной Словении Миленко Ачимовича. У Деяна и Ани трое сыновей — Стефан, Филип и Александар, занимавшиеся в академии миланского «Интера». 23-летний Стефан не дошёл до профи, хотя был в сборной Сербии U17, 22-летний Филип — вратарь «Сампдории», а 18-летний Александар — центрхав-капитан в юношеской команде «Интера».

Моуринью хотел избавиться от Станковича, а стал его другом

В 2004 году Станкович перешёл из «Лацио» в «Интер», в котором отыграл девять лет и выиграл Лигу чемпионов сезона-2009/2010. В финале с «Баварией» Моуринью первым выпустил Деяна на замену. Но этого могло и не случиться, если бы Жозе избавился от серба после своего назначения летом 2008-го. Тогда итальянские СМИ сообщали, что португалец принял решение выставить Станковича на трансфер, так как не видел 29-летнего полузащитника в составе «Интера». Ходили слухи о переходе игрока в «Ювентус», однако фанаты туринцев выступили против покупки Станковича, пообещав освистывать его при каждом касании мяча. В результате сделка сорвалась, а Деян и Моуринью стали настоящими друзьями.

Деян обижен на Рафу Бенитеса

Зато на другого экс-тренера «Интера» Рафу Бенитеса серб был долго обижен. В 2010 году миланцы поехали на клубный чемпионат мира после победы в Лиге чемпионов. В полуфинале этого турнира «нерадзурри» разгромили южнокорейский «Соннам Ильва» (3:0), а Станкович забил победный мяч. Тем не менее на финал с «Мазембе» из ДР Конго (3:0) Деян в основу не попал. Он вышел на поле только по ходу второго тайма и сделал голевую передачу в концовке. Станкович не понял решение тренера.

«Я всё ещё не могу простить Бенитеса, — признавался серб спустя годы. — Я отлично сыграл в полуфинале, забил гол, а он не включил меня в стартовый состав на финал. Подобное случилось и во времена Моуринью, когда мы играли в финале Лиги чемпионов, но эти две ситуации нельзя сравнивать. Перед мадридским финалом я был травмирован… Я не был в форме, но в Абу-Даби я был готов. Решение Бенитеса шокировало не только меня, но и всю команду. К счастью, мы выиграли».

Станкович пробежал меньше Семака, но забил «Рубину»

За карьеру в Лиге чемпионов Станкович забил 11 голов в 87 матчах. Один из этих мячей влетел в ворота российской команды. В сентябре 2009 года «Интер» сыграл вничью в Казани с «Рубином» (1:1) на групповом этапе. Счёт уже на 11-й минуте открыл Домингес, но на исходе получаса матча серб поразил ворота Рыжикова ударом головой. Последние полчаса «Интер» доигрывал вдесятером из-за удаления Балотелли. В одном из интервью Моуринью рассказывал, что весь перерыв потратил на то, чтобы убедить Марио действовать аккуратнее, не получить вторую жёлтую, но едва начался второй тайм, как нападающий забыл обо всех просьбах тренера и доигрался до красной. В том матче Станкович пробежал больше всех в составе «Интера» — 12 310 м. Однако лучшим по этой статистике стал хавбек «Рубина» Сергей Семак (12 898 м).

Однажды у Станковича украли гол «Спартаку»

В Лиге чемпионов сезона-2006/2007 Станкович послал мяч в ворота и своей будущей команды — «Спартака». Красно-белые в 3-м туре группового этапа ЛЧ играли с «Интером» в Милане. Уже на первой минуте Хулио Крус открыл счёт, а на девятой оформил дубль. Тем не менее разгром не состоялся, более того, Роман Павлюченко вернул своим голом интригу во втором тайме. Но «Интер» всё же победил — 2:1. При этом за четверть часа до конца судья ошибочно отменил гол Станковича, зафиксировав офсайд, которого не было.

«То, что игра во втором тайме изменилась — заслуга “Спартака” или упущение “Интера”? И то, и другое. Но даже в этой ситуации Станкович во втором тайме всё-таки сумел забить третий гол, который был отменён», — посетовал на послематчевой пресс-конференции Роберто Манчини, тренировавший тогда «Интер».

Единственное удаление Деяна в Лиге чемпионов — ошибка?

Станковича восемь раз удаляли с поля за всю карьеру, но в Лиге чемпионов это случилось только однажды. Да и в том эпизоде Деян получил неоднозначную красную карточку. В Лиге чемпионов сезона-2000/2001 серб выступал ещё за «Лацио». В 1-м туре второго группового этапа римляне отправились в Бельгию на матч с «Андерлехтом». «Лацио» был близок к нулевой ничьей, но на 84-й минуте хозяева забили победный гол. А на 90-й произошёл тот самый эпизод с удалением Станковича. Хавбек хозяев Гор пошёл в жёсткий подкат и не убрал ноги, после чего недовольный этим серб сделал движение ногой в его сторону. Кажется, с VAR Деян бы избежал удаления, а тогда ему пришлось покинуть поле.

Станкович спас игроков сборной Сербии от расправы

Станкович поиграл на трёх чемпионатах мира за три разных сборные — Югославии (1998), Сербии и Черногории (2006) и Сербии (2010). Провёл 103 матча и забил 15 голов. Однако не всегда приезд в национальную команду радовал полузащитника. В октябре 2010 года сборная Сербии сенсационно проиграла дома Эстонии со счётом 1:3, а четыре дня спустя сербские фанаты сорвали выездной матч с Италией. За устроенные ими беспорядки на трибунах команде засчитали техническое поражение — 0:3. Кроме того, фанаты пытались разобраться с игроками и атаковали автобус сборной. Только вмешательство Станковича и Николы Жигича помогло успокоить толпу.

Игравший тогда за «Зенит» нападающий Данко Лазович рассказывал о деталях конфликта: «Мы сидели в горящем автобусе, выйти запрещали, так как снаружи нас ждала толпа фанатов, готовая для линчевания. В этой ситуации ни о чём другом, кроме скорой смерти, думать было нельзя. Кто знает, что случилось бы, если бы Станкович и Жигич не остановили их у дверей. Мне особенно жаль нашего капитана. Станкович 13 лет зарабатывал себе имя в Италии, представлял Сербию в наилучшем свете, и теперь за несколько минут всё это разрушилось».

Единственный матч Деяна за молодежку — с Россией

В карьере Станковича был всего один матч за молодёжную сборную Югославии, причём ещё в мае 1995 года, когда Деяну не исполнилось даже 17 лет. И этот матч — с Россией! Товарищеская встреча проходила в Белграде и закончилась с хоккейным счётом 5:4. За нашу команду забивали Александр Беркетов (красивым ударом «ножницами»), Дмитрий Хохлов, Владислав Радимов и Сергей Некрасов. Ворота российской молодёжки защищали Руслан Нигматуллин и Александр Филимонов — каждый получил по тайму. Юный Станкович появился на поле за полчаса до конца, но забить в такой результативной игре не сумел.

Станкович ссорился с игроками в «Црвене Звезде»

Станкович два с половиной года работал с «Црвеной Звездой» как тренер и выиграл три чемпионских титула и два Кубка Сербии. Однако не со всеми игроками команды у Деяна сложились тёплые отношения. Осенью 2020 года у Станковича случился конфликт с экс-полузащитником «Ростова» Гелором Канга, который известен своим непростым характером. Тренер с игроком поссорились в перерыве игры Лиги Европы со «Слованом» в Либереце, а затем устроили скандальную разборку и по прилёте в аэропорту Белграда. В итоге Деян отстранил Гелора от команды на несколько матчей.

Год спустя сербские СМИ обсуждали уже конфликт Станковича с голкипером Миланом Боряном. После поражения в одном из матчей чемпионата Сербии тренер и капитан наговорили друг другу лишнего в раздевалке. Станкович наехал на игроков из-за недостатка у них мотивации, а Борян обвинил Деяна в том, что тот сам ведёт переговоры с другими клубами. Тренер сначала предложил вратарю написать заявление об уходе из команды и исключил из заявки. Потом вернул его в основу, но оставил без повязки. Впрочем, доигрывал Борян сезон уже как капитан.

Будучи тренером в Венгрии, Станкович оскорбил судью

Ещё одна неприятная история из тренерской биографии Станковича связана с периодом его работы в «Ференцвароше», где серб сменил Станислава Черчесова. Деян возглавлял венгерскую команду с сентября 2023-го и до последнего времени. В феврале этого года в матче Кубка Венгрии с «Дебреценом» Станкович заработал удаление на 82-й минуте за агрессию в адрес судейской бригады. Серб накричал на рефери, который поставил пенальти в ворота его команды при счёте 1:0 в пользу «Ференцвароша». Затем, получив красную карточку, Деян совершил провокационный жест. Станкович протянул руку судье, а когда арбитр собирался пожать его руку, резко отдёрнул её. Уже без своего главного «Ференцварош» победил «Дебрецен» в серии пенальти.