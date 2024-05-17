Футболист «Зенита» Мостовой назвал причину спада результатов команды в концовке сезона
По словам полузащитника, игроки команды расслабились после победы над «Краснодаром».
По словам полузащитника, игроки команды расслабились после победы над «Краснодаром».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» провели плохой отрезок в концовке Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), потому что расслабились после победы над конкурентом в борьбе за чемпионство «Краснодаром». Такое мнение ТАСС высказал полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.
13 апреля «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 2:1 в матче 24-го тура РПЛ. С того момента петербургская команда одержала одну победу в пяти матчах чемпионата России.
«Главная причина смазанной концовки РПЛ? Я думаю, что расслабились после победы над “Краснодаром”, подумали, что все уже, дело в кармане, — сказал Мостовой. — Когда расслабляешься на долгую дистанцию, потом собраться не так легко. Конечно, нам нужно что-то решать с голами, потому что их нет. Это большая проблема. Мы всегда отличались результативностью, я смотрел таблицу прошлого сезона, разница пропущенных и забитых мячей была огромной, по очкам тоже».
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очков. Лидирует с 53 очками московское «Динамо».