Футболист «Зенита» Мостовой назвал причину спада результатов команды в концовке сезона

«Главная причина смазанной концовки РПЛ? Я думаю, что расслабились после победы над “Краснодаром”, подумали, что все уже, дело в кармане, — сказал Мостовой. — Когда расслабляешься на долгую дистанцию, потом собраться не так легко. Конечно, нам нужно что-то решать с голами, потому что их нет. Это большая проблема. Мы всегда отличались результативностью, я смотрел таблицу прошлого сезона, разница пропущенных и забитых мячей была огромной, по очкам тоже».