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16:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА поблагодарил «Зенит» за помощь в госпитализации Торопа

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. ЦСКА в Telegram выразил слова благодарности членам медперсонала «Зенита» и главному врачу домашней арены «сине-бело-голубых» за помощь в экстренной госпитализации и дальнейшей транспортировки в Москву травмированного вратаря армейского футбольного клуба Владислава Торопа.

ЦСКА
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Матч финала пути РПЛ Кубка России, который прошел в Санкт-Петербурге в среду, закончился победой «Зенита» в серии пенальти — 5:4 (основное время — 0:0). Тороп получил травму головы в первом тайме в результате столкновения с казахстанским защитником «Зенита» Нуралы Алипом. Тороп не смог продолжить матч и покинул поле на электрокаре. Со стадиона его увезли для обследования в больницу. После было объявлено, что футболист перенесет операцию, и его восстановление займет несколько месяцев. У голкипера был диагностирован двойной перелом лицевых костей черепа и тяжелое сотрясение мозга.

«Слава Тороп сейчас находится в одной из московских больниц. По итогам дополнительного обследования будет назначена операция, после чего можно будет определить точные сроки его восстановления. Хотим выразить слова благодарности нашим коллегам из Санкт-Петербурга: врачам “Зенита” Михаилу Гришину и Владимиру Хайтину, а также главному врачу арены Лаврентию Неустоеву. Благодаря их помощи удалось за короткий срок решить вопросы как экстренной госпитализации игрока прямо во время матча в Санкт-Петербурге, так и его дальнейшей транспортировки в Москву. Спасибо за ваш профессионализм и неравнодушие», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале армейцев.

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