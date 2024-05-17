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16:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семак объяснил, что нужно сделать «Зениту» для чемпионства в этом сезоне

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что футболисты его команды в матче предпоследнего тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» не будут оглядываться на результаты встреч конкурентов в борьбе за золото.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Зенит» сыграет на выезде с «Ахматом» в воскресенье, 19 мая. Московское «Динамо» и «Краснодар» проведут свои матчи в субботу. За два тура до финиша сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» (51 очко) отстает от «Динамо» (53) и на один балл опережает «Краснодар».

«Мы находимся в ситуации, когда нам нужно сделать все, что мы можем, именно мы. Неважно, как будут играть соперники — и в этом туре, и в следующем. Чтобы оставаться в числе претендентов и бороться за победу в чемпионате, нам нужно думать о своей игре. На этом мы делаем акцент», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» не выигрывал в РПЛ на протяжении последних четырех туров, в то время как «Ахмат» 10 мая довел серию побед до пяти матчей.

«Команда была в непростой ситуации, сейчас вопрос сохранения прописки в РПЛ они, похоже, окончательно решили. Что касается результатов, то я думаю, что причина в желании, командном духе и организации игры, которую привнес или немного изменил новый главный тренер. Это дает свои плоды — команда добилась впечатляющих результатов», — сказал Семак.

Также он оценил состояние здоровья Густаво Мантуана, пропустившего матч Кубка России с ЦСКА, и Артура, который получил повреждение в той встрече. «Густаво чувствует себя лучше, я надеюсь, что он будет готов. Артур, наверное, вряд ли, у него есть небольшое повреждение. Насколько быстро он сможет реабилитироваться, восстановиться, посмотрим. Надеюсь, что в течение недели», — добавил тренер «Зенита».

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