Семак объяснил, что нужно сделать «Зениту» для чемпионства в этом сезоне

«Зенит» сыграет на выезде с «Ахматом» в воскресенье, 19 мая. Московское «Динамо» и «Краснодар» проведут свои матчи в субботу. За два тура до финиша сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» (51 очко) отстает от «Динамо» (53) и на один балл опережает «Краснодар».

«Мы находимся в ситуации, когда нам нужно сделать все, что мы можем, именно мы. Неважно, как будут играть соперники — и в этом туре, и в следующем. Чтобы оставаться в числе претендентов и бороться за победу в чемпионате, нам нужно думать о своей игре. На этом мы делаем акцент», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» не выигрывал в РПЛ на протяжении последних четырех туров, в то время как «Ахмат» 10 мая довел серию побед до пяти матчей.

«Команда была в непростой ситуации, сейчас вопрос сохранения прописки в РПЛ они, похоже, окончательно решили. Что касается результатов, то я думаю, что причина в желании, командном духе и организации игры, которую привнес или немного изменил новый главный тренер. Это дает свои плоды — команда добилась впечатляющих результатов», — сказал Семак.