Футболист «Зенита» Мостовой раскритиковал поведение игрока «Рубина» Безрукова в матче РПЛ

«Ситуация с Русланом Безруковым и разозлила ли шутка? Это не мое дело, меня эта ситуация не касается, — сказал Мостовой. — А вот когда он уходил с поля, пять раз упал на поле, для него три раза выезжала машина. А он стоит, хлопает трибуне, фанатам “Зенита”, вот это странно. Первый год в премьер-лиге, не знаю, нужно уважать болельщиков, себя так вести неправильно».