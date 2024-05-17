Футболист «Зенита» Мостовой раскритиковал поведение игрока «Рубина» Безрукова в матче РПЛ
По словам игрока, Безруков очень медленно покидал поле в матче против «Зенита».
По словам игрока, Безруков очень медленно покидал поле в матче против «Зенита».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков неуважительно себя вел во время матча 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Такое мнение ТАСС высказал полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.
24 апреля «Зенит» на своем поле уступил «Рубину» со счетом 0:2.
«Ситуация с Русланом Безруковым и разозлила ли шутка? Это не мое дело, меня эта ситуация не касается, — сказал Мостовой. — А вот когда он уходил с поля, пять раз упал на поле, для него три раза выезжала машина. А он стоит, хлопает трибуне, фанатам “Зенита”, вот это странно. Первый год в премьер-лиге, не знаю, нужно уважать болельщиков, себя так вести неправильно».
После игры в эфире «Матч ТВ» Безруков в шутку сказал, что ждет от «Краснодара» денег на карту после победы над «Зенитом». Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов инициировал рассмотрение слов Безрукова комитетом по этике РФС, заседание пройдет 21 мая. 8 мая пресс-служба «Рубина» сообщила, что клуб применил к игроку дисциплинарные санкции.