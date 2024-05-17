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Ахмат
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18:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Ахмата» Конате рассказал, что поменял в команде Адиев

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате ответил на вопрос о том, что поменял в грозненской команде после своего назначения главный тренер Магомед Адиев.

АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Форвард «Ахмата» Конате рассказал, что поменял в команде Адиев | Источник: Чемпионат.com

Напомним, специалист на правах совмещения работы в сборной Казахстана принял грозненскую команду в начале апреля после отставки Мирослава Ромащенко и одержал пять побед в последних пяти играх нынешнего сезона.

«У каждого тренера есть свой менталитет, характер, своя дорога, свой путь. У каждого он разный. У Ромащенко был другой. Он старался, мы тоже. Но у нас был такой период, что ничего не получалось. Было очень тяжело и трудно. Мы старались, но ничего не вышло. Психология, морально многое изменилось, когда он (Адиев) пришёл. Сначала было тоже трудно. Уступили в двух матчах, проиграли “Балтике” со счётом 1:7. Все уже думали, что “Ахмат” отправится в ФНЛ. Но он всегда был позитивен. Ты видел его лицо, и он был уверенным. И он нам привил эту уверенность», — сказал Конате в эфире «Матч ТВ».

«Ахмат» после 28 туров занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков.

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