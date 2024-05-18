Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.05
Фиорентина
Наполи
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Крылья Советов
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
Енисей
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Факел
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Дармштадт
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
12.05
Сочи
Пари Нижний Новгород
12.05
Факел
Урал
12.05
Оренбург
Локомотив
11.05
Балтика
Динамо
11.05
Зенит
ЦСКА
11.05
Спартак
Краснодар
11.05
Рубин
Ростов
10.05
Крылья Советов
Ахмат
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
01:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Приглашение Станковича — риск: Деян еще не делал из середняка чемпиона». Взгляд из Италии на выбор «Спартака»

Алессио Семино специально для «СЭ» оценил назначение серба в московский клуб.

Спартак
Сампдория
ФеренцварошПремьер-лига: таблица и календарь

Новый сезон «Спартак» начнет под руководством Деяна Станковича — легендарного футболиста и бывшего тренера «Ференцвароша», «Црвены Звезды», а также «Сампдории», которую серб покинул год назад. Корреспондент «СЭ» связался с журналистом из Генуи Алессио Семино — одним из основателей и авторов сайта buoncalcioatutti.it.

Станкович вошел в историю «Сампдории» в негативном контексте

— Вчера московский «Спартак» объявил имя нового главного тренера, им станет Деян Станкович. Он чуть меньше сезона проработал в Генуе, но успел за это короткое время отправить «Сампдорию» в серию В. Что вы можете сказать о работе Деяна в этом клубе?

— «Сампдория» отвратительно начала сезон-2022/23, полностью провалив старт. Тренера Джампаоло отправили в отставку, а Станкович стал главным с 9-го тура. Заключительный же 38-й он уверенно закончил на последнем, 20-м, месте серии А, откуда команда Деяна вылетела еще за пять туров до конца сезона после поражения 0:2 от «Удинезе». До этого, напомню, «Сампдория» провела в серии А 11 сезонов подряд. Так что Станкович, безусловно, вошел в историю этого клуба в негативном контексте. При нем команда победила в чемпионате всего трижды, а турнир закончила с разницей забитых и пропущенных мячей «минус 47». Это сухие факты, но есть один важный нюанс.

— Какой?

— Станкович все-таки попал в клуб в самый разгар скандала вокруг его хозяина Ферреро, который оказался под следствием и попал в итоге под домашний арест. Клуб по-настоящему трясло, а в итоге он перешел в другие руки. Все эти передряги сильно сказались на мотивации игроков и результатах команды. Так что делать из Станковича главного виновника фиаско, конечно, нельзя. Скажем так: чуда в той ситуации он не совершил, команду реанимировать не смог, репутацию себе вылетом слегка подмочил, но точно не остался при этом крайним.

— В сезоне-2023/24 команду принял Андреа Пирло, который вывел ее в плей-офф серии В. Но ведь одно время «Сампдория» шла даже в зоне вылета, а Пирло попал под огонь критики, не так ли?

— Да, примерно так и было. Но Андреа смог выправить ситуацию и закончил регулярный турнир на высокой ноте. Спортивный директор клуба Андреа Манчини заявляет, что в ближайшие два сезона команда хочет вернуться в серию А.

— Андреа — это сын Роберто Манчини, а ворота «Сампдории» защищал в этом сезоне сын Станковича Филип. Как вам его игра?

— Ему 22 года, у него еще вся карьера впереди. Он принадлежит «Интеру», а в Генуе пока в аренде. В начале сезона к Филипу были претензии, но затем он прибавил. Мне кажется, у парня неплохие перспективы в карьере.

— Доводилось ли вам уже видеть в деле Александра Станковича, который выступает за «Интер» U19?

— Нет, я не видел его в игре. Но слышал, что он один из лидеров своей команды. «Интер» при этом выиграл регулярный турнир в этой возрастной группе и готовится к матчам финальной серии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Станкович точно не пропадет — при любом исходе его работы в «Спартаке»!

— От сыновей вернемся к отцу. Как вам перспективы Деяна в «Спартаке»? И что вы в целом знаете о нашем чемпионате?

— Понятно, что информацию о вашем чемпионате можно сейчас почерпнуть только в интернете: в еврокубках ваших команд нет, а матчи турнира нигде в Италии не показывают. Раньше я с любопытством знакомился в еврокубках с неизвестными мне до того «Рубином», «Ростовом», «Краснодаром» и с интересом следил за известными клубами — «Зенитом», ЦСКА. Как я понимаю, последние лет 15, то есть со времен Лучано Спаллетти, у вас доминирует «Зенит», а «Спартак» превратился за это время чуть ли не в середняка. И вот в этом контексте приход туда Станковича не выглядит для меня беспроигрышным шагом для клуба. Скорее, это рискованная ставка.

— Почему?

— Ни в коем случае не навязываю свою мысль и не претендую на истину, а просто излагаю свое видение. Смотрите, что пока получается. Свои титулы Станкович брал с двумя готовыми и топовыми командами (соответственно Сербии и Венгрии), которые к тому же еще и принимал в роли лидеров. То есть он не делал из середняка чемпиона, не лепил новую команду, а грамотно распоряжался плодами работы предшественников. Единственный раз, когда пришлось столкнуться с кризисной ситуацией, он не справился со своей задачей. Нынешний, а не старый «Спартак» из 90-х — это не «Црвена Звезда» и не «Ференцварош», если проводить аналогии. Это команда со славной историей и с большим количеством трофеев, которая, как я понимаю, буксует последние 15 лет и которую надо моментально сделать конкурентом «Зенита».

Почему «Спартак» рискует со Станковичем в этой ситуации? Да потому что для самого Деяна это первый самостоятельный опыт в карьере, когда надо не удержать чемпионскую команду, а создать ее. И никто не знает, получится ли это сделать быстро, а ведь в наше сумасшедшее по скорости и безумно стрессовое время руководители богатых и амбициозных клубов не только платят тренерам большие деньги, но и требуют оперативной отдачи. Нет быстрых титулов — до свидания.

— Раз Деян согласился на переход в «Спартак», значит, он понимает, куда идет и чем рискует, верно?

— Куда идет, он наверняка понимает. А вот насчет риска… Возможно, вы со мной не согласитесь, но вот как раз в его случае я не вижу особых рисков. Не обижайтесь, но золото в вашем чемпионате вряд ли кардинально отличается для иностранного тренера — с точки зрения перспектив — от четвертого или пятого места. Сужу это по примерам своих соотечественников, работавших в том же «Спартаке» или «Зените». Роберто Манчини занял у вас пятое место, но при этом ушел на пост главного тренера сборной Италии. Массимо Каррера, наоборот, взял скудетто, но давно испытывает проблемы с работой в Европе. Паоло Ваноли выиграл Кубок России, однако на работу его взял после этого лишь клуб серии В, причем находившийся тогда в зоне вылета. Так что Станкович, который наверняка хочет еще поработать в Италии после «Сампдории» и «Удинезе», где он был один сезон вторым тренером, знает: результат в «Спартаке» напрямую не связан с его будущим. Тем более у Деяна такое громкое в Европе футбольное имя, что он всегда найдет себе применение — не тренером, так функционером или советником. Станкович точно не пропадет — при любом исходе его работы в «Спартаке»!

Георгий Кудинов

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Шесть плюсов и два минуса нового тренера «Спартака»
Биография Деяна Станковича: стал легендой в Италии и возглавил «Спартак»
Еще одна сенсация на ЧМ! Австрия не дожала Канаду
РПЛ объявила претендентов на приз лучшему игроку сезона
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь