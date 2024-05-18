Педро вызван в молодёжную сборную Бразилии

Всего состав молодёжки «селесао», включая Педро, состоит из 25 игроков, которые в период с 3-го по 11-е июня пройдут сбор под началом наставника Рамона Менезеса на своей тренировочной базе в рамках подготовки к молодежному чемпионату Южной Америки. Отметим, что за день до начала сбора, 2 июня, «Зениту» с Педро в составе предстоит встреча с «Балтикой» в рамках матче Суперфинала Кубка России.