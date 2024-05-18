Кого продлит «Зенит»? Контракты важнейших ветеранов заканчиваются

РПЛ-2023/2024, продлит ли Зенит контракты с Кержаковым, Ерохиным, Васютиным, Изидором, что известно, мнение, подробности | Источник: Чемпионат.com

«Зенит» сражается за два трофея. В чемпионате шансов уже не так много, как было пару недель назад, зато забрать первый с 2020 года Кубок России команда точно может. В финале сине-бело-голубые сыграют с агрессивной и неуступчивой «Балтикой». А до этого ещё два матча чемпионата — с «Ахматом» и «Ростовом».

Пока Семак придумывает, чем удивить соперников, у спортивного блока куча работы. Это и трансферы, которые болельщики ожидают к 100-летию клуба, и потенциальное продление контракта с теми, у кого эти самые соглашения заканчиваются. Таких в команде сейчас четыре человека. Кто из них останется на следующий сезон?

Михаил Кержаков, вратарь, 37 лет

Весну шестикратный чемпион России начал на скамейке запасных. Основным стал Денис Адамов, и некоторые точно подумали, что это логичный финиш для опытного Кержакова. Но нет. Михаилу не привыкать резко возвращаться в основной состав. Адамов грубо ошибся в Самаре, и на следующий матч в основе вышел Кержаков. Привнёс стабильность, уверенность и класс. И с ним пришли победы — были обыграны «Спартак», «Балтика», «Краснодар», «Оренбург». Потом, правда, неудачная серия, начавшаяся с матча с «Рубином», однако вряд ли найдутся те, кто обвинит в ней голкипера.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 29, 19.05.2024, 19:00 Ахмат - Зенит -

Контракт Михаил закончится вскоре после Суперфинала Кубка России. По нашей информации, «Зенит» заинтересован в продлении голкипера ещё на один сезон. И это не просто символический жест в духе «100-летие лучше встретить с воспитанником». Причина в том, что опытный вратарь действительно нужен команде. В случае его ухода нужно будет экстренно заходить на рынок, а доступных голкиперов, которые принципиально выше уровнем, почти нет.

Другой момент — желание самого Кержакова. Публично он говорит, что решение ещё не принял. А если и принял, то никому за пределами близкого круга о нём не рассказывает. Да и странно было бы его озвучивать в разгар борьбы за два трофея. Всё, что мы имеем — его слова из начала 2024 года для «Чемпионата».

«Сейчас у меня нет честного и точного ответа. Клуб может предложить продление? Наверное, может. А я могу ответить: “Я устал и ухожу”. Понимаешь, особенность моего психотипа такая: у меня часто могут меняться внутренние ощущения. Два года назад вообще хотел закончить. Помню, подписал новый контракт и просто не хотел ездить на тренировки. Оставить всё это и никогда не видеть футбол. Прошёл месяц, и всё изменилось. Я встал в ворота и понял, что не хочу заканчивать. Так что давай дождёмся весны». Михаил Кержаков вратарь «Зенита»

Вероятно, он объявит о решении после последнего тура с «Ростовом». Возможно, подпишет новый контракт уже в раздевалке. Или же закончит с футболом.

Александр Васютин, 29 лет, вратарь

Ещё один вратарь-воспитанник. Васютин начал этот сезон как основной кубковый вратарь, но потом вышел в основе на матч с «Оренбургом». Пропустил три мяча, хотя далеко не все по его вине, а потом — скамейка. С того момента Александр играл разве что в товарищеских матчах. И то не особо успешно. Как правило, в его ворота летело всё — настоящий злой рок.

В «Зените», по информации «Чемпионата», ещё не приняли решение о будущем вратаря. Как раз в этом вопросе многое будет зависеть от того, останется ли Кержаков. Если да, то не исключено, что Васютин покинет клуб. Вот свежие слова его агента.

«Любого спортсмена не может устраивать отсутствие игровой практики. Что поделать… Васютин полностью выполняет всё, что от него требует тренерский штаб “Зенита”. Он ждёт своего шанса. Есть ли интерес к Васютину от других клубов? Да, есть. Несколько клубов РПЛ очень заинтересованы в Александре. Это хорошие команды из верхней и нижней части таблицы РПЛ». Александр Дубровин агент Александра Васютина

При этом сам Васютин не прочь остаться в родном городе и продолжать бороться за место в основном составе. Александр прекрасно понимает: он не уступает Кержакову и Адамову в классе. А значит, нужен лишь новый шанс.

Александр Ерохин, 34 года, полузащитник

Ерохин сохранил за собой роль джокера, в любой момент готового выйти на поле. Не только ничего не испортить, но и помочь. Помните же первый кубковый матч с ЦСКА, когда Александр появился во втором тайме и сравнял счёт? Та ничья очень помогла «Зениту» стратегически. В итоге команда добралась и до Суперфинала. А уже во второй игре с ЦСКА полузащитник, которого сейчас правильнее воспринимать как второго нападающего, отыграл все 90 минут.

Александр — идеальная и, что важно, недорогая опция в ротацию. В плюс ему идёт и то, что в «Зените» он с 2017 года. То есть застал и тяжёлые времена, и пять чемпионств. Кому как не ему передавать опыт молодёжи, но при этом иметь и футбольную роль.

До конца не известно, как поступит «Зенит» в отношении будущего Ерохина. Сам он, по информации «Чемпионата», ещё не готов к финишу карьеры. Да и что сейчас 34 года для футболиста в РПЛ — последние слова ещё точно не сказаны. Физическая форма тоже на уровне. Поэтому вряд ли кто-то удивится, если он останется на сезон 100-летия клуба.

Вильсон Изидор, 23 года, нападающий

Наверняка от этой аренды ожидали большего. Начал Изидор и правда здорово — в первой же игре забил «Рубину». Ещё через несколько туров — гол+пас в матче с «Сочи». Но на этом всё. Игровое время француз получал более менее стабильно, однако оно не трансформировалось в результативные действия.

При этом, как уже ранее сообщал «Чемпионат», «Зенит», вероятно, должен выкупить права на игрока у «Локомотива». Другой вопрос, что с этим всем делать дальше. Не исключен сценарий, при котором нападающий в следующем сезоне уйдёт в аренду. Таким образом, в «Зените» станет на одну легионерскую позицию больше, а Изидор получит шанс на перезагрузку в более комфортной среде.

Хотя у него есть ещё несколько матчей, чтобы показать свои возможности и остаться. Решение за тренерским штабом. Но пока футболист вряд ли убеждает Семака.