Получивший тяжелую травму вратарь ЦСКА обратился к болельщикам

Тороп рассказал, что хорошо чувствует себя после операции. «Вот уже стою на ногах. Голова не кружится, все пучком, скоро буду как новенький», — поделился футболист.

В ЦСКА заявили, что 17 мая голкиперу провели операцию по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти. Спортсмен пробудет в больнице от трех до пяти дней.

Тороп получил перелом лицевых костей в матче 15 мая, в котором армейцы уступили команде из Санкт-Петербурга в серии пенальти и вылетели из Кубка России. Голкипер травмировался в первом тайме, столкнувшись с защитником «Зенита» Нуралы Алипом.