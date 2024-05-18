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12:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Получивший тяжелую травму вратарь ЦСКА обратился к болельщикам

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп, получивший тяжелую травму головы в матче с «Зенитом» в финале Пути РПЛ Кубка России, обратился к болельщикам. Видео опубликовано в Telegram-канале московского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Тороп рассказал, что хорошо чувствует себя после операции. «Вот уже стою на ногах. Голова не кружится, все пучком, скоро буду как новенький», — поделился футболист.

В ЦСКА заявили, что 17 мая голкиперу провели операцию по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти. Спортсмен пробудет в больнице от трех до пяти дней.

Тороп получил перелом лицевых костей в матче 15 мая, в котором армейцы уступили команде из Санкт-Петербурга в серии пенальти и вылетели из Кубка России. Голкипер травмировался в первом тайме, столкнувшись с защитником «Зенита» Нуралы Алипом.

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