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15:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соболев эмоционально отреагировал на уход Джикии из «Спартака»

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Футболист московского «Спартака» Александр Соболев обратился к своему одноклубнику Георгию Джикии, который покинет столичный клуб по окончании сезона, заявив, что его уход является огромной потерей для «красно-белых».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В субботу «Спартак» объявил об уходе 30-летнего защитника по окончании сезона. Джикия является игроком «красно-белых» с декабря 2016 года.

«Удачи, Капитан, Друг, Лидер и человек с большой буквы! Когда я пришел в “Спартак”, ты первый, кто встретил меня и помогал мне во всем. Помогаешь и по сей день не только мне, но и всему клубу. Помню, как мы выиграли Кубок, помню, какие были у тебя проблемы перед этой игрой. И, несмотря на это, ты вышел играть. Ты сделал для этого клуба очень многое, ты выиграл все возможные трофеи. Для “Спартака” это огромная потеря как игрока, так и личности. Я желаю тебе удачи, капитан!» — написал Соболев в Telegram-канале.

В составе московского клуба Джикия провел 214 матчей, выиграл чемпионат России, Кубок России и Суперкубок страны. Помимо столичного «Спартака» Джикия выступал за «Локомотив-2» (Москва), «Спартак-Нальчик», «Химик» (Дзержинск) и «Амкар» (Пермь). Джикия провел 45 матчей и забил два гола за сборную России, с которой выступил на Кубке конфедераций-2017 и ЕВРО-2020.

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