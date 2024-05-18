Соболев эмоционально отреагировал на уход Джикии из «Спартака»

«Удачи, Капитан, Друг, Лидер и человек с большой буквы! Когда я пришел в “Спартак”, ты первый, кто встретил меня и помогал мне во всем. Помогаешь и по сей день не только мне, но и всему клубу. Помню, как мы выиграли Кубок, помню, какие были у тебя проблемы перед этой игрой. И, несмотря на это, ты вышел играть. Ты сделал для этого клуба очень многое, ты выиграл все возможные трофеи. Для “Спартака” это огромная потеря как игрока, так и личности. Я желаю тебе удачи, капитан!» — написал Соболев в Telegram-канале.