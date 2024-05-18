«Локомотив» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Матч начнётся в 16:30 мск.

Стартовые составы команд.

«Локомотив»: Лантратов, Самошников, Сильянов, Морозов, Ньямси, Баринов, Миранчук, Батраков, Сулейманов, Глушенков, Пиняев.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Мастерной, Калинин, Сенхаджи, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Аппаев.

После 28 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 47 очка и занимает четвертое место. «Факел» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 29 очков и располагается на 14-й строчке.