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16:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Сегодня, 18 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся московский «Локомотив» и воронежский «Факел».

Локомотив
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Локомотив"

Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Матч начнётся в 16:30 мск.

Стартовые составы команд.

«Локомотив»: Лантратов, Самошников, Сильянов, Морозов, Ньямси, Баринов, Миранчук, Батраков, Сулейманов, Глушенков, Пиняев.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Мастерной, Калинин, Сенхаджи, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Аппаев.

После 28 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 47 очка и занимает четвертое место. «Факел» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 29 очков и располагается на 14-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Факел» и «Локомотив» сыграли со счётом 1:4.

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