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16:21 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» и сохранило лидерство в РПЛ перед последним туром

Если «Краснодар» и «Зенит» не выиграют свои матчи 29-го тура, то бело-голубые досрочно станут чемпионами страны.

Динамо
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Московское «Динамо» победило самарские «Крылья Советов» со счетом 4:1 в домашнем матче 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей мячи забили Фабиан Бальбуэна (29-я и 58-я минуты), Бителло (76) и Муми Нгамалё (90+3). У проигравших отличился Юрий Горшков (40). Нгамалё в третьем матче подряд забил в компенсированное ко второму тайму время.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прервал голевую серию из шести матчей в РПЛ. В российской истории шесть игр подряд в национальном первенстве за «Динамо» также забивал Игорь Симутенков (1994 год). Абсолютный рекорд по этому показателю принадлежит Ивану Конову, который отличался голом в семи встречах подряд в период с 1949 по 1950 год.

«Динамо» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков. Вторым идет петербургский «Зенит» (51), третьим — «Краснодар» (50). В матчах 29-го тура «Зенит» в гостях сыграет с грозненским «Ахматом», игра пройдет 19 мая, в субботу «Краснодар» на выезде встретится с «Сочи». Если «Краснодар» и «Зенит» не выиграют эти матчи, то «Динамо» досрочно станет чемпионом страны. «Крылья Советов» занимают восьмое место с 40 очками.

В последнем туре «Динамо» встретится на выезде с «Краснодаром», «Зенит» дома сыграет с «Ростовом», «Крылья Советов» примут «Пари Нижний Новгород». Все игры пройдут 25 мая и начнутся в 16:30 мск.

Динамо
4:1
Первый тайм: 1:1
Крылья Советов
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