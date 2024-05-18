«Динамо» обыграло «Крылья Советов» и сохранило лидерство в РПЛ перед последним туром

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Московское «Динамо» победило самарские «Крылья Советов» со счетом 4:1 в домашнем матче 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей мячи забили Фабиан Бальбуэна (29-я и 58-я минуты), Бителло (76) и Муми Нгамалё (90+3). У проигравших отличился Юрий Горшков (40). Нгамалё в третьем матче подряд забил в компенсированное ко второму тайму время.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-41922026&hd=2&id=456247334&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прервал голевую серию из шести матчей в РПЛ. В российской истории шесть игр подряд в национальном первенстве за «Динамо» также забивал Игорь Симутенков (1994 год). Абсолютный рекорд по этому показателю принадлежит Ивану Конову, который отличался голом в семи встречах подряд в период с 1949 по 1950 год.

«Динамо» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков. Вторым идет петербургский «Зенит» (51), третьим — «Краснодар» (50). В матчах 29-го тура «Зенит» в гостях сыграет с грозненским «Ахматом», игра пройдет 19 мая, в субботу «Краснодар» на выезде встретится с «Сочи». Если «Краснодар» и «Зенит» не выиграют эти матчи, то «Динамо» досрочно станет чемпионом страны. «Крылья Советов» занимают восьмое место с 40 очками.