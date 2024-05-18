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18:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Сегодня, 18 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Сочи» и «Краснодар».

Сочи
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов. Матч начнётся в 19:00 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Сочи»: Рудаков, Макарчук, Литвинов, Дркушич, Марсело, Аттийят-аллах, Сутормин, Кравцов, Сааведра, Юкич, Гуарирапа.

«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян. Кривцов, Кастаньо, Олусегун, Виктор Са, Кордоба.

После 28 туров чемпионата России «Сочи» набрал 23 очка и занимает 16-е место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на третьей строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «быки» обыграли «Сочи» со счётом 2:0. Голами отметились Кайо и Кордоба.

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