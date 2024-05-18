«Сочи» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов. Матч начнётся в 19:00 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Сочи»: Рудаков, Макарчук, Литвинов, Дркушич, Марсело, Аттийят-аллах, Сутормин, Кравцов, Сааведра, Юкич, Гуарирапа.

«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян. Кривцов, Кастаньо, Олусегун, Виктор Са, Кордоба.

После 28 туров чемпионата России «Сочи» набрал 23 очка и занимает 16-е место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на третьей строчке.