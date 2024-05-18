Марцел Личка: в Краснодаре у нас будет мотивация на 150 процентов

«Мы провели этот матч, садясь низко? Я это понимаю и не хотел, чтобы мы отдавали мяч сопернику. У самарцев хорошая, техничная команда, которая постоянно ищет свои моменты. У них впереди умные футболисты, которые умеют играть с мячом и всегда стараются найти свободные зоны.



Я человек достаточно спокойный и в своей карьере уже проживал такие ситуации: с “Динамо-Брест” выиграли чемпионство и Суперкубок. Но когда приезжаешь здесь на стадион, то всё равно чувствуешь это давление, и хочется, чтобы поскорее началась игра. Это давило и на наших игроков, у которых не получалось лёгко работать с мячом. В Краснодаре будет 35 тысяч болельщиков и очень сильный соперник. Я не могу пообещать, что мы на 100% справимся с этим давлением, но мы точно будем биться и стараться. Мотивация будет точно на 150% “, — приводит слова Лички официальный сайт “Динамо”.