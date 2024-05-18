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18:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Марцел Личка: в Краснодаре у нас будет мотивация на 150 процентов

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался по поводу качества игры своей команды в минувшем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (4:1).

Динамо
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Марцел Личка: в Краснодаре у нас будет мотивация на 150 процентов | Источник: Чемпионат.com

Чешский специалист заверил, что его подопечные будут сверхмотивированными в решающей игре в борьбе за чемпионство с «Краснодаром».

«Мы провели этот матч, садясь низко? Я это понимаю и не хотел, чтобы мы отдавали мяч сопернику. У самарцев хорошая, техничная команда, которая постоянно ищет свои моменты. У них впереди умные футболисты, которые умеют играть с мячом и всегда стараются найти свободные зоны.

Я человек достаточно спокойный и в своей карьере уже проживал такие ситуации: с “Динамо-Брест” выиграли чемпионство и Суперкубок. Но когда приезжаешь здесь на стадион, то всё равно чувствуешь это давление, и хочется, чтобы поскорее началась игра. Это давило и на наших игроков, у которых не получалось лёгко работать с мячом. В Краснодаре будет 35 тысяч болельщиков и очень сильный соперник. Я не могу пообещать, что мы на 100% справимся с этим давлением, но мы точно будем биться и стараться. Мотивация будет точно на 150% “, — приводит слова Лички официальный сайт “Динамо”.

Напомним, после 29 туров чемпионата России по футболу московское «Динамо» набрало 56 очков. Команда Марцела Лички занимает первое место. Самарские «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей в Российской Премьер-Лиге заработали 40 очков. Команда Игоря Осинькина располагается на восьмой строчке.

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