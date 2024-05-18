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19:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» догнал топ-3 РПЛ! Совсем недавно это казалось невозможным

«Факел» не остановил команду Михаила Галактионова, хотя очень старался.

Локомотив
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Локомотив — Факел — 2:0, обзор матча 29-го тура РПЛ, видео голов: дубль Сулейманова, опасные моменты, 18 мая 2024 | Источник: Чемпионат.com

«Факел» — самая скучная команда РПЛ: и забивает слишком мало (всего 20 голов), и пропускает при этом редко (29 мячей к 29-му туру, меньше только у «Зенита» и «Краснодара»). Из 28 матчей воронежцев семь прошли насухо. Тем не менее с «Локомотивом» они смотрелись крайне бодро. И всё равно проиграли.

В самом начале матча поразительная потеря случилась у Альшина: Ильнур хорошо открылся в штрафной, но так долго разворачивался и обрабатывал мяч после прострела слева, что его удар заблокировали бы даже защитники из пятой лиги Зимбабве. Шикарные моменты имелись также у Калинина, Божина и дважды у Юрганова. «Локомотив» не пропустил только благодаря гениальной игре Лантратова — Илья тащил на уровне праймового Джиджи Буффона.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Факел» за первый тайм пробил по воротам шесть раз — уже больше, чем за все 90 минут с «Уралом» (5), «Зенитом» (4) и «Сочи» (3). «Локомотив» при этом создал только пару моментов. Зато каких! Антон Миранчук навесил с угла поля, воронежцы забыли закрыть Сулейманова, и тот вколотил головой. Тимур ещё и выход один на один запорол после ошибки Божина — выручил Беленов.

Как и в начале второй половины матча, когда перевёл мяч в перекладину вслед за плотным выстрелом Глушенкова из-за штрафной. Но вот Сулейманова во время углового он второй раз не остановил: Тимур, как скаламбурил в соцсетях «Локомотив», подСУЛЯтился, подкараулил отскок и оформил дубль.

Во время загрузки произошла ошибка.

Воронежцы, казалось, были обречены: дважды не забивали с 10 марта, когда закошмарили в Москве «Спартак» (2:0). Там и Глушенков на дриблинге обошёл Акбашева и издали пальнул в перекладину. «Факел» всё же не сдался и пару раз практически оформил заслуженный гол, но сначала Лантратов засейвил удар головой Сенхаджи, а чуть позже Александр Сильянов после «привоза» Ньямси в подкате ликвидировал попытку Максимова. Как итог — ещё один неудачный матч в плане атаки. Но это если смотреть только на счёт — подвижки в этом плане точно есть.

Наиболее высокие оценки за встречу ожидаемо получили Лантратов и Сулейманов. Первый совершил восемь сейвов и заработал рейтинг 8,1 от статистического портала Sofascore, второй — 8,3.

«Факелу» в последнем туре бодаться с немотивированным «Ахматом», так что шанс вылезти из зоны стыков есть. «Локомотив» же догнал «Краснодар» и всерьёз включился в гонку за топ-3. Кто бы мог подумать о таком подъёме в апреле, когда команду поразил вирус имени «Сатурна» Владимира Вайсса с пятью ничьими в восьми играх.

Георгий Илющенко

Локомотив
2:0
Первый тайм: 1:0
Факел
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