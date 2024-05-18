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19:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Галактионов оценил победу «Локомотива» над «Факелом» в 29-м туре РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе над воронежским «Факелом» матче 29‑го тура Российской Премьер-Лиги.

Локомотив
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Галактионов оценил победу «Локомотива» над «Факелом» в 29-м туре РПЛ | Источник: Чемпионат.com

Игра была проведена сегодня, 18 мая. Она прошла в Москве. Железнодорожники одержали победу со счётом 2:0.

«Акцентировали внимание на том, что у “Факела” очень организованная и боевая команда, которая потрепала нервы очень многим клубам, и не надо смотреть на то, что они идут внизу турнирной таблицы. Нам был важен результат, мы его добились. В первом тайме у “Локомотива” не все получалось, было очень много легких потерь, мы допускали много ударов по своим воротам. Лантратов — большой молодец, очень помог команде и выручил», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 29 туров чемпионата России по футболу московский «Локомотив» набрал 50 очков. Коллектив Михаила Галактионова занимает четвёртое место в турнирной таблице. Воронежский «Факел» с 29 очками располагается на 13-й строчке в таблице РПЛ.

Локомотив
2:0
Первый тайм: 1:0
Факел
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