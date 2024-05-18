Галактионов оценил победу «Локомотива» над «Факелом» в 29-м туре РПЛ

«Акцентировали внимание на том, что у “Факела” очень организованная и боевая команда, которая потрепала нервы очень многим клубам, и не надо смотреть на то, что они идут внизу турнирной таблицы. Нам был важен результат, мы его добились. В первом тайме у “Локомотива” не все получалось, было очень много легких потерь, мы допускали много ударов по своим воротам. Лантратов — большой молодец, очень помог команде и выручил», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».