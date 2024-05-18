Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Краснодар
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лечче
Аталанта
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Динамо Мх
Родина
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Алавес
Хетафе
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Факел
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Бохум
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Майнц
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
Енисей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Крылья Советов
Все события
19:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Глава РПЛ сообщил, что только на пяти матчах 30-го тура будет работать VAR

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил, что применение системы VAR распространится только на пять игр заключительного тура Российской Премьер-Лиги.

Глава РПЛ сообщил, что только на пяти матчах 30-го тура будет работать VAR | Источник: Чемпионат.com

«К сожалению, технически не больше пяти матчей VAR может обслуживать, хотя мы пытаемся решить эту проблему с РФС. Сейчас пытаемся найти техническое решение. Надеюсь, найдём его.

Но по идее не все матчи получится играть с VAR. Какой матч играть без VAR? Во всех матчах что-то решается, поэтому давайте наблюдать за концовкой», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, восемь матчей заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдут в один день, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Квинси Промеса освободили из под стражи в ОАЭ!
Карена Хачанова могут отстранить от Олимпиады из-за поздравления на 9 мая
Как российскому спортсмену попасть на Олимпийские игры?
Казахстан проиграл третий матч подряд на ЧМ по хоккею
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь