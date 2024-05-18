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21:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ

Сегодня, 18 мая, завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретились «Сочи» и «Краснодар».

Сочи
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
«Сочи» потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ | Источник: Чемпионат.com

Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Шадыханов. Матч завершился победой гостей со счётом 3:2.

Таким образом, это поражение лишило «Сочи» шансов на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге за один тур до конца сезона. После 29 матчей чемпионата России «Сочи» имеет в активе 23 очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

В матче заключительного, 30-го тура сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги команда Роберта Морено встретится с казанским «Рубином» 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Сочи
2:3
Первый тайм: 1:1
Краснодар
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