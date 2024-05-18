«Сочи» предложил Морено продлить контракт на три года
«Сочи» предложил Роберту Морено продлить контракт на три года.
«Сочи» предложил Роберту Морено продлить контракт на три года.
Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сейчас стороны согласовывают этот договор и в ближайшее время могут финально всё решить. Окончательного согласия не достигнуто.
Отметим, что Морено возглавил южан в декабре 2023 года.
Напомним, 18 мая, завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретились «Сочи» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч завершился победой гостей со счётом 3:2. Таким образом, это поражение лишило «Сочи» шансов на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге за один тур до конца сезона. После 29 матчей чемпионата России «Сочи» имеет в активе 23 очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.