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21:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» предложил Морено продлить контракт на три года

«Сочи» предложил Роберту Морено продлить контракт на три года.

Сочи
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
«Сочи» предложил Морено продлить контракт на три года | Источник: Чемпионат.com

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сейчас стороны согласовывают этот договор и в ближайшее время могут финально всё решить. Окончательного согласия не достигнуто.

Отметим, что Морено возглавил южан в декабре 2023 года.

Напомним, 18 мая, завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретились «Сочи» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч завершился победой гостей со счётом 3:2. Таким образом, это поражение лишило «Сочи» шансов на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге за один тур до конца сезона. После 29 матчей чемпионата России «Сочи» имеет в активе 23 очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Сочи
2:3
Первый тайм: 1:1
Краснодар
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