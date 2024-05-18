Тренер «Краснодара» Мусаев высказался о победе над «Сочи»

«Ни одну команду не устраивала ничья. Было понятно, что игра максимально раскроется, если будет ничейный счёт. Думаю, что зрители, болельщики довольны. Яркий матч, много моментов, штанги, перекладины, драма до последней минуты. Перед матчем я говорил, что мы хорошо играли, но не получали результат. Сегодня можно сказать, нам удача немного вернулась», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».