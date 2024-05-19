Развязка десятилетия! Нас ждет золотой матч «Краснодар» — «Динамо» | Источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» и «Сочи» едва не утопили друг друга в Черном море: ничья на «Фиште» одновременно лишала хозяев шансов остаться в РПЛ, а гостям окончательно закрывала дорогу к чемпионству. В итоге под воду ушли сочинцы, а «Краснодар» остался в гонке! «Сочи» весной был симпатичен, эту команду с этим тренером жалко терять. Но именно их пришлось принести в жертву, чтобы получить просто фантастическую развязку сезона. У нас не просто все решится в последнем туре, мы увидим золотой матч «Краснодар» — «Динамо»!

Чемпион в последнем туре в России не определялся аж с 2016 года. ЦСКА Леонида Слуцкого тогда на выезде обыграл «Рубин» и не дал обойти себя на флажке «Ростову» Курбана Бердыева. И какая там была драма! Восемь лет прошло, но двойной сейв Акинфеева до сих пор перед глазами. Чего только не было в богатой карьере Игоря, но тот момент точно останется одним из самых памятных. Не менее лихой сюжет случился и за пару лет до этого, когда перед заключительным туром на золото претендовали ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив», причем московские команды играли между собой в последнем туре! Там тоже была масса раскладов, «Локо» мог сделать «Зенит» чемпионом, но ЦСКА выиграл дерби в Химках и забрал свое.

И вот 10 лет спустя у нас снова может быть сразу три претендента на чемпионство! Здесь все зависит от воскресной игры «Ахмат» — «Зенит». Если питерцы победят в Грозном, то сохранят шансы на шестое золото подряд. Представляете, какое сумасшествие может быть в онлайн-таблице в следующую субботу?! Например: «Краснодар» забивает «Динамо», «Зенит» открывает счет в матче с «Ростовом», и Питер поднимается на первое место, а «Динамо» при этом скатывается на третье. Каждый гол будет тасовать команды в первой тройке. Но, повторюсь, закрутка на три команды возможна только в случае победы «Зенита»; если «Ахмат» отберет очки у чемпиона, то «Краснодар» и «Динамо» все решат в очном матче.

Конечно, сейчас однозначным фаворитом видится «Динамо». Команда Лички на ходу: шесть побед подряд, а 4:1 с Самарой показали, что бело-голубые не боятся близости титула. Но и «Краснодар» списывать нельзя. На них ставили крест, причем совершенно заслуженно: три матча подряд без забитых мячей — это просто беда. Игра в Сочи тоже гладкой не получилось — чего стоят только промахи Кордобы с обязательным наказанием в виде следовавших голов «Сочи». Но «быки» показали характер и вытащили концовку. И это было похоже на то, что два тура подряд исполняло «Динамо»: те же 3:2 с победным голом в компенсированное время.

Фактически нас ждет настоящий финал. Да, «Динамо» устроит ничья, но кто будет думать о ней, когда все в руках команды, и ей предоставился шанс полувека. Хотя почему бы отдельно взятый матч не выиграть и «Краснодару»? «Быки» ведь теперь, возможно, в одной победе от главного достижения в истории клуба, пусть и не такой продолжительной. А, возможно, именно она снова сделает чемпионом «Зенит»…

Неделя на предвкушение. Будет круто!