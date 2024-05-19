Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.05
Алавес
Хетафе
Футбол. Зарубежный
18.05
Торино
Милан
Футбол. Премьер-лига
18.05
Сочи
Краснодар
Футбол. Зарубежный
18.05
Лечче
Аталанта
Футбол. Первая лига
18.05
Динамо Мх
Родина
Футбол. Премьер-лига
18.05
Локомотив
Факел
Футбол. Зарубежный
18.05
Байер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
18.05
Боруссия Д
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
18.05
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
18.05
Хайденхайм
Кельн
Футбол. Зарубежный
18.05
Хоффенхайм
Бавария
Футбол. Зарубежный
18.05
Штутгарт
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
18.05
Унион Б
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
18.05
Вердер
Бохум
Футбол. Зарубежный
18.05
Вольфсбург
Майнц
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Оренбург
Футбол. Первая лига
18.05
Черноморец
Енисей
Футбол. Зарубежный
13:30
Сассуоло
Кальяри
Футбол. Премьер-лига
18.05
Динамо
Крылья Советов
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
18.05
Сочи
Краснодар
18.05
Локомотив
Факел
18.05
Динамо
Крылья Советов
12.05
Сочи
Пари Нижний Новгород
12.05
Факел
Урал
12.05
Оренбург
Локомотив
11.05
Балтика
Динамо
11.05
Зенит
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
01:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Развязка десятилетия! Нас ждет золотой матч «Краснодар» — «Динамо»

Впервые за 10 лет календарь свел двух претендентов на золото в последнем туре.

Зенит
Краснодар
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Развязка десятилетия! Нас ждет золотой матч «Краснодар» — «Динамо» | Источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» и «Сочи» едва не утопили друг друга в Черном море: ничья на «Фиште» одновременно лишала хозяев шансов остаться в РПЛ, а гостям окончательно закрывала дорогу к чемпионству. В итоге под воду ушли сочинцы, а «Краснодар» остался в гонке! «Сочи» весной был симпатичен, эту команду с этим тренером жалко терять. Но именно их пришлось принести в жертву, чтобы получить просто фантастическую развязку сезона. У нас не просто все решится в последнем туре, мы увидим золотой матч «Краснодар» — «Динамо»!

Читайте также
«Динамо» совсем близко к чемпионству! Теперь могут взять золото уже завтра

Чемпион в последнем туре в России не определялся аж с 2016 года. ЦСКА Леонида Слуцкого тогда на выезде обыграл «Рубин» и не дал обойти себя на флажке «Ростову» Курбана Бердыева. И какая там была драма! Восемь лет прошло, но двойной сейв Акинфеева до сих пор перед глазами. Чего только не было в богатой карьере Игоря, но тот момент точно останется одним из самых памятных. Не менее лихой сюжет случился и за пару лет до этого, когда перед заключительным туром на золото претендовали ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив», причем московские команды играли между собой в последнем туре! Там тоже была масса раскладов, «Локо» мог сделать «Зенит» чемпионом, но ЦСКА выиграл дерби в Химках и забрал свое.

И вот 10 лет спустя у нас снова может быть сразу три претендента на чемпионство! Здесь все зависит от воскресной игры «Ахмат» — «Зенит». Если питерцы победят в Грозном, то сохранят шансы на шестое золото подряд. Представляете, какое сумасшествие может быть в онлайн-таблице в следующую субботу?! Например: «Краснодар» забивает «Динамо», «Зенит» открывает счет в матче с «Ростовом», и Питер поднимается на первое место, а «Динамо» при этом скатывается на третье. Каждый гол будет тасовать команды в первой тройке. Но, повторюсь, закрутка на три команды возможна только в случае победы «Зенита»; если «Ахмат» отберет очки у чемпиона, то «Краснодар» и «Динамо» все решат в очном матче.

Читайте также
Вот это характер «Краснодара»! В РПЛ будет чемпионский матч!

Конечно, сейчас однозначным фаворитом видится «Динамо». Команда Лички на ходу: шесть побед подряд, а 4:1 с Самарой показали, что бело-голубые не боятся близости титула. Но и «Краснодар» списывать нельзя. На них ставили крест, причем совершенно заслуженно: три матча подряд без забитых мячей — это просто беда. Игра в Сочи тоже гладкой не получилось — чего стоят только промахи Кордобы с обязательным наказанием в виде следовавших голов «Сочи». Но «быки» показали характер и вытащили концовку. И это было похоже на то, что два тура подряд исполняло «Динамо»: те же 3:2 с победным голом в компенсированное время.

Фактически нас ждет настоящий финал. Да, «Динамо» устроит ничья, но кто будет думать о ней, когда все в руках команды, и ей предоставился шанс полувека. Хотя почему бы отдельно взятый матч не выиграть и «Краснодару»? «Быки» ведь теперь, возможно, в одной победе от главного достижения в истории клуба, пусть и не такой продолжительной. А, возможно, именно она снова сделает чемпионом «Зенит»…

Неделя на предвкушение. Будет круто!

Олег Кошелев

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Шесть плюсов и два минуса нового тренера «Спартака»
Биография Деяна Станковича: стал легендой в Италии и возглавил «Спартак»
Еще одна сенсация на ЧМ! Австрия не дожала Канаду
РПЛ объявила претендентов на приз лучшему игроку сезона
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь