«Спартак» объявил об уходе Виктора Мозеса из клуба
«Спартак» объявил о том, что 33-летний полузащитник Виктор Мозес покинет клуб по окончании нынешнего сезона, когда у него закончится контракт.
Спартак
«Спартак» объявил о том, что 33-летний полузащитник Виктор Мозес покинет клуб по окончании нынешнего сезона, когда у него закончится контракт.
«С красно-белыми полузащитник стал обладателем серебряной и бронзовой медалей чемпионата России, выиграл Кубок страны, вышел в плей-офф Лиги Европы.
К сожалению, в последнее время частые травмы мешали Мозесу регулярно радовать болельщиков своим мастерством. Но в историю “Спартака” навсегда вошли его “серебряный” пушечный удар в Грозном, красивый гол в Лестере и другие яркие действия.
Мы благодарим Виктора за годы, проведенные в нашем клубе, желаем успехов и удачи!», — сказано на официальном сайте красно-белых.