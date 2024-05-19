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10:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» объявил об уходе Виктора Мозеса из клуба

«Спартак» объявил о том, что 33-летний полузащитник Виктор Мозес покинет клуб по окончании нынешнего сезона, когда у него закончится контракт.

Спартак
«Спартак» объявил об уходе Виктора Мозеса из клуба | Источник: Чемпионат.com

«С красно-белыми полузащитник стал обладателем серебряной и бронзовой медалей чемпионата России, выиграл Кубок страны, вышел в плей-офф Лиги Европы.

К сожалению, в последнее время частые травмы мешали Мозесу регулярно радовать болельщиков своим мастерством. Но в историю “Спартака” навсегда вошли его “серебряный” пушечный удар в Грозном, красивый гол в Лестере и другие яркие действия.

Мы благодарим Виктора за годы, проведенные в нашем клубе, желаем успехов и удачи!», — сказано на официальном сайте красно-белых.

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