«Урал» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан из Москвы. Матч начнётся в 12:00 мск.

Стартовые составы команд.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Итало, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Дмитриев, Ишков, Каштанов.

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулёв, Перес, Михайлов, Башич, Марин, Горбани, Воробьёв, Мансилья.

После 28 туров чемпионата России «Урал» набрал 29 очков и занимает 13-е место. «Оренбург» после аналогичного количества матчей в РПЛ также заработал 29 очков, но располагается на 14-й строчке.