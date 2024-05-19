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11:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Сегодня, 19 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Урал» и «Оренбург».

Урал
Оренбург
Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан из Москвы. Матч начнётся в 12:00 мск.

Стартовые составы команд.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Итало, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Дмитриев, Ишков, Каштанов.

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулёв, Перес, Михайлов, Башич, Марин, Горбани, Воробьёв, Мансилья.

После 28 туров чемпионата России «Урал» набрал 29 очков и занимает 13-е место. «Оренбург» после аналогичного количества матчей в РПЛ также заработал 29 очков, но располагается на 14-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии екатеринбургская команда обыграла «Оренбург» со счётом 2:0.

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