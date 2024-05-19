Какой же камбэчище «Урала»! Гончаренко словно невозможно потопить

Урал — Оренбург — 3:3, обзор матча 29-го тура РПЛ, видео голов, подробности, сезон-2023/2024 | Источник: Чемпионат.com

Восхищение борьбой за золото слегка отодвинуло внимание большинства от ситуации в нижней части таблицы. А там не менее интересно. К 29-му туру четыре команды набрали по 29 очков: «Оренбург», «Пари НН», «Урал» и «Факел» — они расположились с 11-го по 14-е места. Чуть ниже, но уже в зоне вылета — «Балтика» с 26 очками. Соответственно, каждая игра для команд из этой зоны — как финал. На прямой вылет остался только один претендент, так как «Сочи» вчера официально оформил себе вояж в Первую лигу. И вряд ли кто-то из кандидатов хочет составить им компанию.

В очной встрече «Урала» и «Оренбурга», очевидно, решалось многое. Победитель, скорее всего, обеспечивал бы себе место в РПЛ. Другой момент, что обе команды к финишу чувствуют себя неидеально. У команды Деограсии четыре поражения в пяти последних матчах. У екатеринбуржцев ситуация получше — они как раз начали набирать очки. Правда, преимущественно их встречи завершались вничью. В этот раз такого лучше было бы избежать, ведь в последнем туре у них выезд в Москву к ЦСКА. Понятно, что соперник уже не мотивирован. Но вряд ли он просто так отдаст победу.

Если у «Урала» и был какой-то план, то всё сломалось в самом начале. Первая же атака оренбуржцев стала голевой. Причём всё прошло максимально обыденно. Помазун и защитники явно остались где-то в раздевалке, иначе как это объяснить? Мансилья закинул мяч на правый фланг, там до него добрался Марин и сделал простой навес в штрафную. Правда, получилось точно на голову Воробьёву. тот пробил в угол, где находился вратарь, но Помазун не выручил. Совсем не оптимистично начало для хозяев.

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«Уралу» не привыкать. Они не впервые оказались в ситуации, когда надо было отыгрываться. Но при этом команда не полетела вперёд. Атаки были редкими, но прагматичными. Все понимали: свободные зоны в обороне не приведут ни к чему хорошему. «Оренбург» умеет таким пользоваться.

На 11-й минуте хозяева создали первый момент: Мишкич отлично навесил в штрафную, а Егорычев классно бил головой — чуть выше перекладины. Но тенденция к атакам не продолжилась. Соперник разрушал задумки в центре поля и в принципе выглядел увереннее. На 29-й минуте они могли увеличивать преимущество: Мансилья классно пробил, мяч отрикошетил от Итало, и пришлось рассчитывать только на мастерства Помазуна.

Уральцы много возились с мячом и всё шло к тому, что на перерыв они уйдут, уступая в счёте. Но этого не случилось. На 44-й минуте угловой, подача и выше всех выпрыгнул Бегич. В «стандартах» команда Гончаренко традиционно хороша.

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В перерыве тренеры обошлись без замен. Но второй тайм начался почти так же как и первый — то есть с быстрого гола оренбуржцев. Две «стенки» подряд и Горбани остался один перед воротами. Ему просто оставалось подставить ногу.

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Отдельный герой этого эпизода и в принципе первой части матча Химми Марин. Именно он сделал два ассиста. А ещё через восемь минут показалось, что «Оренбург» закончил этот матч, забив третий с углового. Кстати, больше двух мячей «Уралу» на их стадионе в этом сезоне забивал только «Зенит». Так что оренбуржцы повторили достижение пока ещё чемпионов России.

Однако всё не могло закончиться просто так: уже через две минуты очередной угловой, и Бегич отличился снова. Просто король игры головой.

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«Урал» полетел забивать третий, соперник уже не особо выбегал в атаку, явно рассчитывая отбиться. Ошибочная тактика. Хозяева всё-таки добились своего: Итало навесил, мяч пролетел между ног у Бикфалви и оказался Шеттине. Технически очень сложный удар нанёс бразилец, но попал идеально в место, где не было Сысуева.

Ничья никому не была выгодна, поэтому тренеры в самой концовке как могли усиливали атаку. И, казалось, это помогло «Уралу». Ведь в уже в добавленное время они снова забили, усилиями того же Шеттине. Но судьи быстро отменили гол — там и толчок Прохина, и игра рукой. В общем, выбирать было из чего. Скорее всего, обратили внимание именно на руку. В концовке екатеринбуржцы имели ещё одну возможность вырвать победу, но мяч после удара Влута пролетел над перекладиной.

Ничья, которая временно вывела обе команды за зону стыковых матчей. Но теперь важно дождаться результата матчей «Балтики» и «Пари НН». Тогда и будет понятно, кто перед 30-м туром может чувствовать себя чуть спокойнее.